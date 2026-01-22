背包疑遭竊牽動人心 西螺警抽絲剝繭尋回化解虛驚

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣西螺鎮一名六旬婦人驚覺隨身背包不翼而飛，包內證件與金融卡恐遭不法利用，情緒瞬間失控。警方獲報後即刻到場，從監視畫面到屋內動線層層釐清，最終在住家不起眼角落尋回背包，成功止住一場可能引發後續風險的虛驚，也讓民眾重新感受到警察就在身邊的安心力量。

西螺分局西螺派出所日前接獲張姓婦人（60多歲）報案，指稱其黑色背包疑似遭竊。張婦表示，背包原放置於住家一樓客廳，午睡醒來後準備外出，卻發現背包遍尋不著，心急如焚，擔心個人資料外洩及金融卡遭盜刷，情緒一度相當激動。

西螺派出所警員楊承遠與警備隊警員許富堯獲報後迅速趕赴現場，第一時間先行安撫張婦情緒，耐心傾聽其陳述，並仔細了解背包放置位置與活動動線，避免在慌亂中遺漏任何細節。警方以同理心出發，讓張婦逐漸冷靜，為後續查證奠定基礎。

為釐清是否涉及竊盜情事，警方陪同張婦調閱住家監視器畫面，逐一檢視相關時段影像，確認是否有陌生人進出。經完整檢視後，未發現任何可疑人影，且張婦在該時段並未離開一樓客廳範圍，警方據此研判，背包遭竊可能性不高，極可能為一時疏忽誤放。

隨後，警方不放過任何可能，陪同張婦在住家內外展開地毯式搜尋，從客廳、房間一路查看至戶外空間，最終在晾衣架上發現該只黑色背包。經張婦當場確認，包內證件、金融卡與現金均完好無缺，這才驚覺是自己健忘，誤將背包隨手掛放，卻一時想不起來。

背包失而復得，張婦當場又驚又喜，頻頻向警方致歉並表達感謝，直言若非員警耐心陪伴、細心查找，恐怕整晚難以入眠。西螺分局表示，民眾遇到財物遺失時，警方除依法查證外，也會以最大的耐心協助釐清真相，避免衍生不必要的恐慌與損失，持續用行動守護民眾的安全與安心。