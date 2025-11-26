背包裝行動電源自燃「燒壞座椅」列車延誤22分 台鐵：將向旅客求償

記者潘靚緯／台中報導

一名旅客背包內的行動電源自燃，導致座椅起火，車廂內瞬間煙霧瀰漫。(圖／翻攝畫面)

行動電源起火意外又再添一樁！今(26)日上午臺鐵一列區間車，6時52分準點到台中潭子區的栗林站，因為有旅客攜帶的行動電源突然自燃，導致車廂座椅起火，車廂內瞬間瀰漫濃濃煙霧，乘客立即按下緊急按鈕通報，臺鐵接獲後緊急疏散旅客，該列車延誤22分鐘。臺鐵表示，因行動電源自燃造成的損失，將向旅客求償。

幸好火勢及時撲滅，自燃的行動電源被丟在地上，旅客在苗栗站疏散下車。(圖／翻攝畫面)

今(26)日2122次區間車，上午6時52分準點到潭子區的栗林站，有乘客直擊，第4車車廂內瀰漫濃濃煙霧，區間車座椅因行動電源自燃導致起火，旅客在苗栗站緊急下車疏散，原來是有旅客的行動電源，放置在背包內瞬間自燃，除了背包底部起火燒灼，椅子也被波及留下焦黑痕跡，自燃後的行動電源則被丟到車廂地板。

廣告 廣告

臺鐵公司調查，發現是第4車車廂內一名學生攜帶的行動電源冒煙，幸好火勢經滅火器緊急撲滅，沒有延燒或爆炸，區間車於上午7時、延誤7分鐘開車，鐵路警察在豐原站上車蒐證，蒐證完畢後07時19分才恢復正常營運，一共延誤22分鐘開車。臺鐵表示，這起因行動電源起火事件造成的損失，將向旅客求償。

臺鐵公司呼籲，旅客如有攜帶含鋰電池可充電之各式電子產品乘車時，應隨身保管置於身邊可以看到之處，並請勿放置行李箱內或寄送託運，以及盡量不要邊充電邊使用電子產品，以維乘車安全。

列車共延誤22分鐘，台鐵表示將向旅客求償損失。(圖／翻攝畫面)

更多三立新聞網報導

台中貴婦出軌小16歲潛水教練「豪宅滾床單」 董座夫抓狂提告判賠150萬

19歲舉重好手「夜衝武嶺」墜溪亡 母認屍悲痛泣不成聲 相驗結果曝

超巨大罕見畸胎瘤！女嬰出生臀部長「16CM大肉球」 10週長大4倍

彰縣長王惠美賣救命苦蕎茶？荒唐廣告遭檢舉 本人親曝：AI廣告詐騙啦

