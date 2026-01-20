背包裡的戰車殺手！美軍急測HERO-90遊蕩彈藥 2分鐘升空「攻頂」

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代戰爭節奏快速，美軍正急於填補步兵單位的火力缺口。軍事媒體《Army Recognition》報導，美國陸軍已選定「HERO-90」遊蕩彈藥(Loitering Munition，俗稱自殺無人機)，參與「低空追蹤與打擊兵器(LASSO)」計畫的評估。這顯示美軍正加速尋求一種能由單兵攜帶、具備精準反裝甲能力的武器，以因應近期高強度衝突中暴露出的戰術需求。

這項消息由美國國防承包商Mistral Inc.，攜手以研發遊蕩彈藥聞名的以色列軍工大廠UVision共同宣布，將HERO-90推上了美軍採購的快車道。這款中程遊蕩彈藥專為下車作戰的步兵(dismounted units)設計，強調輕量化與高機動性。其最大賣點在於「背包可攜(backpack-portable)」，單一士兵在2分鐘內即可完成部署並發射。這意味著步兵在遭遇敵方戰車或堅固工事時，無須呼叫後方砲火或空中支援，即可擁有立即的視距外(standoff)打擊選項。

HERO-90配備光電與紅外線感測器，能執行針對裝甲目標的「攻頂(top-attack)」模式，打擊戰車防護最薄弱的頂部。此外，廠商特別強調其具備「中止與重新接戰(abort and re-engage)」能力。若操作員在最後一刻發現目標錯誤或戰況改變，可隨時取消攻擊，讓彈藥重回盤旋狀態尋找新目標，這在複雜的戰場環境中能大幅降低誤擊風險。

報導分析，美軍之所以加速推動LASSO計畫，是為了讓缺乏重型火力的輕步兵，在面對現代裝甲威脅時具備足夠的自保與反擊能力。這款武器採用模組化開放系統架構(MOSA)，能與美軍現有的單兵目標標定裝置整合，避免士兵需要攜帶過多專用控制器，從而簡化戰場操作流程。

