背包「長長的一支」被要求拿出來！女歌手過海關好尷尬 自揭暖心真相：為了保護它
歌手金羚因為《站在鷺島》專輯獲得第19屆閩南語原創歌曲歌手大賽三等獎，去年12月受邀前往中國廈門領獎、表演，日前她帶著獎盃由小三通返回，豈料在出境安檢時被攔下，雖然金羚說背包放的是獎盃，但海關仍要求把「長長的一支」拿出來檢查，讓她有點尷尬。金羚將這段過程在網路上分享，引發熱議，有人提到提到過海關也遇過的經驗，也有人恭喜金羚獲獎的好消息。
閩南語歌手日前赴中國廈門領回閩南語原創歌曲歌手大賽三等獎，她返回台灣時，在Threads發文表示，日前透過小三通回到台灣，在廈門五通碼頭海關出境安檢遭攔下來。金羚說，海關人員詢問背包裡面裝的是什麼東西，她裡面只有獎盃比較特殊，於是如實告知對方，結果海關人員卻要求金羚把「長長的一支」拿出來，讓她感到有點尷尬，但還是照做。
貼文引發熱議，不少網友分享通過海關的趣事或委屈，「我帶了一支1500cc的象印水壺，那時候的版本是另外有水壺袋的，在日本過關時，海關就說打開檢查」、「我在泰國過海關的時候，海關還貼心的拿個包裝袋幫我裝著上次有一個女的也是排在我前面安檢」、「結果拿出的是電動姐夫，大家瞬間尷尬」、「其實有些海關很惡劣，看到女生、長長的東西，就會故意要求在大庭廣眾下拿出來」、「恭喜獲獎，繼續加油唷」。
金羚也透露，擔心獎盃託運可能會從黏接處摔斷，最後決定直接帶在身邊妥善照顧，沒想到被海關攔下來。她也說，認真創作的歌曲獲獎，相當珍惜。
