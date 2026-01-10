背包「長長一支」遭海關要求拿出來 女歌手好尷尬 一票人也遇過

歌手金羚創作的《站在鷺島》獲得第19屆閩南語原創歌曲歌手大賽三等獎，去年12月她受邀前往大陸廈門領獎、表演，近日帶著獎盃透過小三通回台，結果出境安檢時被攔下來，大陸海關人員詢問包包裡有什麼東西，她回說有獎盃，對方卻用回說把「長長的一支」拿出來檢查，讓她感覺有點尷尬，在網路上分享後引起討論。

歌手金羚創作的歌曲《站在鷺島》，獲得第19屆閩南語原創歌曲歌手大賽三等獎。（資料照／周麗蘭攝）

金羚近日在Threads表示，日前透過小三通回台灣，在廈門五通碼頭海關出境安檢遭攔下來，大陸海關人員詢問背包裡面裝的是什麼東西，她想了一下認為包包裡只有一樣較特殊的東西，告知對方是一個獎盃，結果海關人員卻說把「長長的一支」拿出來，讓她感到有點尷尬，但還是依照對方要求做。

文章上線後引起討論，不少網友說「雖然是獎盃，但因為尖銳所以可能算危險物品」、「其實有些海關很惡劣，看到女生、長長的東西，就會故意要求在大庭廣眾下拿出來」、「以前從泰國帶獎盃回來的時候也不敢託運，海關很貼心幫我包裝起來」、「恭喜獲獎，繼續加油唷」。

金羚則透露，認真創作的歌曲獲獎，讓她相當珍惜，擔心獎盃託運可能會從黏接處摔斷，最後決定直接帶在身邊妥善照顧，沒想到被海關攔下來，而當下其實是不能拍攝的，因此影片是在事後拍還原場景，看起來才會是在台灣的機場。

