背叛年薪700萬證券副總妻 職業軍人愛上餐廳闆娘 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

屏東一名在證券投信公司擔任副總的王姓女子，控訴她的林姓丈夫自2019年間在屏東某部隊服役時，與當地一名餐廳魏姓女負責人有不倫戀，雙方多次發生性行為，王女向魏女提告求償100 萬元慰撫金，而魏女對此辯稱她不知道林男已婚，並主張王女已超過2年請求權時效；全案經屏東地方法院審理後，判決魏女應賠償50萬元，可上訴。

檢警調查，王女在屏東一家證券投信公司擔任副總，年薪達700萬元，她與擔任職業軍人的林男在2012年結婚，婚後育有2子；王女指控，林男於2019年至2020年間在屏東某部隊服役期間，因多次前往當地一家餐廳用餐結識魏姓女負責人，孰料2人竟看對眼，開始有曖昧。

王女指出，2019年10月起，老公與魏女開始交往，還多次發生性行為，即使老公於2020年6月調往北部，雙方仍維持聯繫直至同年8月，王女認為魏女明知老公已婚身分還介入婚姻，嚴重侵害她配偶權，因此提告求償100萬元。

魏女對此辯稱，她剛開始與林男交往時，並不知道林男已婚，直至2020年7月5日林男親口告訴她後，就停止與他往來，反而是林男持續要求復合，直到2022年4月後才完全斷聯。

魏女主張，她不知道林男已有家庭，並無故意侵害配偶權之意，不構成重要情節，且魏女認為王女早在2020年7月5日翻看林男手機時，就知道她與林男的關係，但卻直到2024年10月提告，已超過2年時效，應不受理。

法院審酌相關簡訊內容後認為，林男雖曾向魏女傳訊提醒「小心陌生電話」等字句，但內容並不足以證明王女已明確知悉魏女為何人、2人之間有不正當關係，更不足以認定王女於當時即知道誰是侵權行為的加害人。

而王女提出自己是到2024年8月20日收到魏女委任律師向林男催討600萬元的訊息後，才得知魏女身分與侵權事實，法院認為此說較可信。魏女則無法提出相反證據，故其「請求權已逾時效」的抗辯不被採納。

法院審理認為，第三者若明知交往對象已婚，仍與之發展親密關係，即構成對原配婚姻生活的嚴重侵害，依法應負侵權責任。經查，魏女在得知林男已婚後，仍持續發生不當往來，時間長達數月，其行為已對王女的婚姻與家庭幸福造成實質破壞，情節重大。

法院在參考雙方身分、資力與侵害程度後，王女擔任副總，年薪超過700萬元，名下仍有房地產；魏女則與弟弟共同經營餐廳，也擁有多筆房地。考量整體情狀後，法院最終裁定應以50萬元較為適當，全案可上訴。

照片來源：翻攝畫面

