背叛烏克蘭！ 和平計畫如普欽願望清單 川普：非最終方案

美國總統川普，推動終結烏俄戰爭的「28點和平計畫」，卻要求烏克蘭割地、裁軍、還無法加入北約。這樣的不平等條約，連共和黨國會議員都看不下去，認為太過偏袒俄羅斯。英國前首相強生也批評，白宮的方案是「背叛烏克蘭」；美國總統川普似乎為了滅火，坦承和平計畫並非最終方案。

美國總統川普22日稱「28點和平計畫」並非最終方案。(圖／達志影像美聯社)

在烏克蘭東部利曼前線，烏克蘭特種部隊正在戰壕內與俄羅斯軍隊進行連環開火的近距離交戰，情勢緊張。同時，烏克蘭警方也在前線城鎮進行居民撤離工作，保障平民安全。當被問及烏克蘭戰爭是否有可能在近期結束時，當地居民表示完全不相信這種可能性。

美國總統川普原本要求烏克蘭在下週四感恩節前簽署由華府推動的「28點和平計畫」，但針對這個回覆期限似乎仍有談判空間。川普表示，這並非他的最終提案，強調他們希望達成和平，這應該在很早之前就發生了。然而，白宮提出的和平計畫要求基輔割地、裁軍的條件，在美國國內不分朝野一致認為明顯偏袒俄羅斯。

CNN資深白宮記者Kevin Liptak指出，華盛頓許多共和黨人批評這份28點提案目前看起來更像是俄羅斯的願望清單。前美國國防部長Leon Panetta認為，如果川普堅持實行這份和平計畫，恐怕會向對手釋出美國軟弱的訊號，不僅向俄羅斯示弱，還會向中國的習近平、北韓的金正恩、伊朗的最高領導人以及世界各地的恐怖主義對手示弱。

英國前首相強生怒批美方的計畫完全是背叛烏國，稱這是所謂烏克蘭之友的徹底投降。法國總統馬克洪和德國總理梅爾茨則在G20峰會上表達挺烏立場，並透露已經致電向川普喊話。馬克洪強調，事關烏克蘭主權和歐洲安全不容忽視，讓烏克蘭和歐洲雙方參與最終敲定這項計畫是合理的。

烏克蘭和美國官員，以及歐洲志願者聯盟代表將在未來幾天於瑞士召開會議，共同商討終結戰爭的和平方案，尋求各方能接受的解決之道。

