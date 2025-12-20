背叛6手足貪走補助款！天天躺「千萬現金」睡大覺 警找上門女慌了

中國一名鄭姓女子背叛手足拿走政府補助款，藏匿在家中。圖／翻攝自看看新聞

中國近日發生一起荒唐事件，一名女子是家中長女，戶口落在老家，老宅被徵收後有280萬人民幣（約新台幣1187萬元）的補償款，女子獨自領取這筆鉅款，遭到法院判決應該歸還給母親，女子一家卻聲稱這筆錢早已經花完，實際上則將現金藏匿在床底下，天天躺在千萬現金上睡覺。

中國上海一名鄭姓女子是家中長女，戶口落在老家，2019年時老家被政府徵收，會獲得280萬人民幣補償款，鄭女卻悄悄領取這筆鉅款，讓媽媽一怒之下把女兒告上法院。上海法院裁定，這筆徵收款應該歸媽媽所有，原因是鄭女雖然戶口在老宅，但是實際上並未在此地居住，判鄭女要把錢歸還給媽媽。

廣告 廣告

令人傻眼的是，判決才剛生效鄭女的媽媽就因病去世，按理來說6個兄弟姊妹都有繼承權，但是鄭女卻不履行法院判決，拒絕歸還這筆錢。鄭女的老公還聲稱，這筆錢已經被花完，用於理財投資，投資相關的證據也被銷毀。

法官考量到根據鄭女的居住地及消費情況，判斷這筆錢應該還藏匿在鄭女家中，警方於是帶著搜查令上門搜查，結果發現鄭女在床底下、牛奶盒中藏匿共240餘萬人民幣（約新台幣1017萬元）的現金。對此，鄭女聲稱這些錢不是補償款，而是積蓄還有兒子的薪水。

經過警方盤問，鄭女終於承認這筆錢就是藏起來的補償款，當年提領後就藏到現在，甚至連包裝都完好無損。事實上，法院執行過程中，不僅查封鄭女的住家，還對鄭女的不配合採取2次拘留。但考慮到鄭女的生活狀況、照顧父母方面的付出，決定要組織調解。經過協商，鄭女的兄弟姊妹同意在延遲履行的利息上做出減免，雙方達成協議。



回到原文

更多鏡報報導

北捷恐怖攻擊4死！張文「2行兇細節」細思極恐 她點關鍵：絕非普通人

52歲失業兒搬回家！7旬夫妻「存款613萬元」慘遭掏空 晚年計畫全崩盤

沒名牌穿了！台灣霸王餐網美「囚服出庭」狼狽畫面曝 做1事遭法官怒斥