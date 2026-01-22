背好癢抓不到怎麼辦？棕牛嘴叼掃把下一秒震驚飼主...太聰明

奧地利一隻棕牛能夠用掃把幫自己背部抓癢，是除黑猩猩外首隻被記錄到能靈活使用工具的動物。（示意圖，與內文無關，楊淑貞提供／謝瓊雲彰化傳真）

人類如果背部很癢，可以用手拿起不求人、抓耙子等工具輕鬆抓癢，但若是動物，除了黑猩猩外，受限於手腳長度與靈活度，只能想盡辦法用背部去磨蹭牆壁或轉角來舒緩。不過日前有一頭棕牛，可以自行叼起掃把，用刷毛來回幫背部抓癢，影片流出引發熱議。

綜合外媒報導，奧地利一頭名為維洛妮卡（Veronika）的母牛，只要覺得背部癢，就會用嘴巴叼起掃把，用刷毛為自己搔癢，肚子癢也會做出同樣動作，動作相當流暢。令人驚訝的是，牠並未受過相關訓練，卻能自行做出這樣的舉動，也是首隻被記錄到使用工具的牛隻，引發國際研究團隊關注，在此前，只有黑猩猩能夠做出相同動作。

飼主維格勒（Witgar Wiegele）表示，從維洛妮卡4歲時就會有類似舉動，當時僅是撿起樹枝幫自己搔癢，研究人員於是提供掃把、刷子之類的工具讓牠使用，如今經過9年，維洛妮卡13歲，期間不斷改進自己技術，已經進化到可以靈活使用掃把來回搔癢。維格勒還透露，維洛妮卡與其他牛隻與眾不同，特別親近人，甚至能夠遠遠就認出他的聲音，並且朝他走過來撒嬌。

這個結果發表在「當代生物學」期刊，研究中表示牛隻的智商普遍不高，但從維洛妮卡的案例中，讓團隊認為牛的腦袋也具有相當的發展潛力。

