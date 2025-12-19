背小書包來台東！韓國黑面琵鷺「12E」飛1700公里現身太平溪口

在韓國仁川繫放的黑面琵鷺「12E」，近日飛越逾1700公里抵達台東太平溪口覓食、休憩。（鳥友提供／蔡旻妤台東傳真）

1隻背負衛星定位發報器、右腳配戴藍白色腳環、左腳紅色環標示編號「12E」的全球保育重點物種黑面琵鷺，近日現身台東市太平溪出海口，成為鳥友追逐的焦點。

根據「台灣黑面琵鷺保育協會」資料，這隻冬候鳥明星為2023年6月在韓國仁川南洞水庫保護區繫放，去年10月曾兩度在嘉義布袋留下紀錄，如今一路南飛直抵後山，直線距離超過1700公里，被鳥友形容為「背著小書包東漂的嬌客」，展現驚人飛行能力。

在韓國仁川繫放的黑面琵鷺「12E」，近日飛越逾1700公里抵達台東太平溪口覓食、休憩。（鳥友提供／蔡旻妤台東傳真）

太平溪下游目前正進行疏濬工程，怪手、工程車頻繁進出，環境相當吵雜，空中還不時有戰機呼嘯而過，然而這隻黑面琵鷺卻顯得泰然自若，在溪流中以扁平嘴喙左右擺動覓食，掃中魚蝦後順勢往上一拋，再張口接住，進食模樣悠然。飽餐後牠與在地高蹺鴴結伴，單腳站立休息，背上的衛星發報器與腳環標記格外醒目。

廣告 廣告

協會指出，「12E」於2023年6月10日在韓國仁川南洞水庫保護區繫放，當時仍是剛學會飛行的幼鳥，被暱稱為「JIAHN」。2024年10月8日及20日，分別在嘉義布袋鹽田濕地留下兩筆紀錄，今年12月中旬則首度在台東太平溪出海口被發現，吸引不少鳥友前往一睹「黑面舞者」風采。

鳥友表示，從韓國仁川到台東直線距離逾1700公里，「12E」一路南遷、東漂來台，飛行實力令人驚嘆。由於每年冬季遷徙至台東的黑面琵鷺數量不多，停留時間也不長，期盼這位遠道而來的嬌客能在太平溪口多停留幾天，讓更多民眾有機會近距離欣賞其優雅身影。

更多中時新聞網報導

NBA》騎士被牛撞飛 近10戰吞7敗

「民歌之父」楊弦辭世享壽75歲

趙小僑願破尺度拍片 劉子銓尬喊不想看