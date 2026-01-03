背影照遭盜用賣「蔡依林演唱會應援物」！國光女神不忍了

娛樂中心/綜合報導

天后蔡依林（Jolin）首度降臨大巨蛋，一連3天陪伴粉絲從跨年到元旦，精彩演出至今仍討論度不斷，但過程中仍被許多不肖人士動起歪腦筋。有著「國光女神」之稱的林書葶（Una），就透露自己的背影照遭詐騙集團盜用、拿去販賣應援絲巾，令她火大公開整件事，「請各位脆友不要被騙了！」

林書葶今（3日）在Threads發出多張截圖，許多Threads帳號發出「應援絲巾」販售文，價格從180元到200元都有，內容都差不多；而且都是附上1名長髮女子，把絲巾綁在帽子後方的畫面。不過這張照片的主角其實是林書葶，她也一一現身相關貼文，留言打臉「可以不要盜用我本人的照片嗎，這是我的背影」，後續還一度被封鎖，無法留言。

對此，林書葶喊話網友注意，「全部都盜用我的照片去詐騙！請各位脆友不要被騙了！照片是這是我本人的背影～是我本人的帽子，蝴蝶結是我親手綁上去的！請大家不要被騙了」。網友也傻眼表示，「下次照片加浮水印了」、「下次照片加浮水印了」。

