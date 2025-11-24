《背影》發表滿百年 朱自清「離別場景」浦口火車站成打卡熱門地

著名的散文《背影》發表滿百年，在江蘇南京浦口火車站掀起一股文學懷舊熱潮。這座承載朱自清與父親離別場景的百年老站，如今已成為熱門文化景點，吸引眾多遊客前往打卡留念。站內保留的懷舊月台、鏽跡斑斑的鐵軌以及新增的《背影》主題雕塑與課本牆，讓讀過這篇經典文學作品的人們能夠重返記憶場景，重新體會文字背後最真摯的親情。

南京浦口火車站月台，就是當時朱自清與他父親送別的地方。（圖／央視網）

浦口火車站於1912年通車，直到2004年全面停止客運，現已成為大陸重點文物保護單位。站內完整保留了百年前的建築風貌，包括懷舊的車站入口、殘舊的站台石柱和布滿鏽跡的鐵軌，完美呈現了《背影》一文中所描述的時代氛圍。由於今年適逢《背影》發表100周年紀念，這座承載親情故事的場所更加受到關注。

廣告 廣告

來自南京市浦口區實驗學校的學生們，正在這裡朗誦著朱自清的名句：「我與父親不相見已兩年餘了，我最不能忘記的是他的背影。」這篇散文描述了作者與父親在浦口火車站離別的情景，文字樸實卻充滿深情，打動了幾代讀者的心。

遊客葉先生表示，他們小時候都學過《背影》這篇課文，這個火車站就是當時朱自清與他父親送別的地方。他提到站內有許多《背影》的雕塑以及課文牆，他們都已打卡留念。如今的浦口火車站不僅保留了歷史建築，還加入了與《背影》相關的元素，如主題雕塑、咖啡館和課本牆，讓遊客可以身歷其境地感受文學場景。

朱自清嫡孫朱小濤認為，《背影》之所以能夠歷久不衰，是因為這樣的文字觸及到人們內心深處最柔軟的地方——親情。這座重新煥發生機的老火車站，不僅是一處文化景點，更是連接過去與現在的情感橋梁，讓更多在課本裡讀過《背影》的人能夠重溫那份感動，重新體會文字背後的深情。

更多 TVBS 報導

西裝男地鐵月台「當眾脫褲拉屎」！民眾搶打卡：晚了還要排隊

南投免費景點重開放！網美必拍夢幻粉紅教堂 還有月老可求姻緣

早2分鐘仍被罵！妹子赴日打工見「職場荒謬潛規定」 網1招反制

連晨翔、劉品言孕後首同框！新劇《舊金山美容院》將開播：剪採像在剪臍帶

