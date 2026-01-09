背後另有打算？沙烏地阿拉伯同意巴基斯坦「用戰機抵債」，註銷貸款加碼20億美元購買梟龍

巴基斯坦與沙烏地阿拉伯正計畫進行一次「特殊軍事採購」，利雅得同意將先前對方20億美元（約新台幣631.8億元）的債務，直接轉換成採購案，透過「戰機抵債」方式、取得中國和巴基斯坦合製「梟龍」（JF-17）戰機。此舉不僅可以大幅緩解巴基斯坦國內沉重的財政壓力，更象徵兩國在2025年簽署共同防禦條約後，軍事合作進關係又更上一層樓。

《路透》引述知情人士消息，提到沙烏地阿拉伯不只藉此免除巴基斯坦債務，同時還在這筆戰機採購案，沙國預計會額外多支付20億美元（約新台幣631.8億元），用於購買配套設備零件與後續支援服務。

廣告 廣告

外交學者指出，這項交易反映區域局勢的劇變。在以色列襲擊多哈（Doha）導致海灣情勢動盪，以及美國對中東承諾愈發不確定之際，沙烏地阿拉伯開始積極尋求更多元防務夥伴。而巴基斯坦過去長期以來，一直為沙國提供軍事訓練與諮詢協助，雙方長時間保持良好的軍事合作關係。

「梟龍」變身巴基斯坦的經濟救星？

梟龍戰機是由巴基斯坦與中國聯合開發，在巴國本土製造。相比同類型機種，其市場吸引力在於「性價比高」與實戰驗證數據。巴基斯坦前空軍將領馬蘇德（Aamir Masood）自豪地指出，梟龍靠著去年與印度的軍事衝突期間，繳出優越表現數據，目前已吸引包含沙烏地阿拉伯、利比亞及孟加拉等，至少6個國家有採購興趣。

巴基斯坦總理謝里夫（左）出訪沙烏地阿拉伯，與王儲薩勒曼進行會談。（翻攝自謝里夫粉專）

由成都飛機與巴基斯坦合作研製，暱稱為「梟龍」的單座輕型多用途戰機，巴國官方命名為「JF-17雷電」。梟龍2003年首次試飛、2007年交付巴基斯坦空軍，除巴國空軍裝備外，鄰居緬甸空軍亦有數架服役。機身全長約15公尺、發動機採用俄羅斯製造的RD-93發動機（Klimov RD-93）或自製渦扇-13（泰山）型，目前已有約150架量產戰機服役中。

因是合資研製，梟龍使用的引擎分為俄羅斯克里莫夫設計局RD-93發動機或大陸自製的泰山發動機，裝載一具GSh-23機炮、擁有7個飛彈掛載點，可相容掛載多款如AIM-9響尾蛇飛彈等武器。

想比空軍麾下遭受華府高度限制的F-16戰機，巴基斯坦相對更倚賴梟龍，做為該國空戰主力與防衛機種。除了梟龍，長年和北京交好的巴國，近年也取代另一款戰機：殲16C，大幅增強自家空軍戰力。

巴基斯坦與中國合資製造的梟龍戰機。（翻攝自巴國空軍）

國防部長阿西夫（Khawaja Asif）在受訪時更語出驚人地表示，「我們的戰機已經過考驗，接到非常多訂單。我有信心、巴基斯坦很可能在未來半年內，就可以不再需要國際貨幣基金組織（IMF）的紓困。」

巴基斯坦的國家財政困境，讓這個南亞國家、目前處於第24次的IMF紓困計畫中，此次規模達70億美元（約新台幣2211.3億元）。過去巴國高度依賴沙烏地等盟國的現金存款，來穩定外匯存底。現在，伊斯蘭馬巴德當局很顯然希望，透過國防工業轉化為外匯收入，徹底改變國家經濟並解決這個困境。

不過，考量到梟龍背後存在中資技術，也有外媒懷疑、沙烏地阿拉伯這個「以戰機抵債」的操作，五角大廈是否有悄悄參一腳，藉由華府和利雅德長年教好的盟友關係，間接取得梟龍戰機身上更多機密或進階數據。

更多風傳媒報導

