背後捅一刀！不滿趙正平獨自會粉絲 梁赫群罕見動怒撂狠話
【緯來新聞網】梁赫群在中天《綜藝OK啦》單元「完成任務就下班之就是你！狠狠背後捅我一刀」中抱怨，不滿趙正平獨自出席粉絲見面會：「對岸那邊也有我們《景行廳男孩》的後援會，他們一直說我們為什麼不過去宣傳、開粉絲見面會，我們也想去，只是時間一直排不出來，有天我看到對岸的論壇上，有趙哥跟粉絲的照片，上面還寫『歡迎景行廳扛霸子趙正平』，我跟智賢覺得莫名其妙，趙哥什麼時候去的？」而當下他也聯繫不上趙正平：「我不知道他是故意不接我電話還怎樣，他回來後，我問他『為什麼要偷偷摸摸去不跟我們講』？他就只說『他們需要我』，那他們不需要我跟智賢嗎？為什麼有這麼低級的事情？」
梁赫群不滿趙正平獨自出席粉絲見面會。（圖／中天提供）
張立東曾被好友風田背叛：「聚會到蠻晚時，我接到一個女生的訊息，風田就說『1點多了，那個女生訊息你，代表她喜歡你，你趕快叫她過來』，結果那個女生真的赴約了。」而風田趁著對方去上廁所時，和他分享自己的觀察：「他覺得這個女生臉看起來有點不自然，而且太高貴了，覺得這不是適合我的對象。」對方回來後，風田還故意刁難：「他直接講『妳是不是最近有去做醫美？妳敢不敢做豬鼻子』？那個女生說沒有，然後做完豬鼻子後，聚會就結束了。」在場來賓聽完都覺得這段感情肯定沒戲唱，張立東接著說：「後來風田突然約我吃飯，我一去就看到那個女生，我想說什麼意思？結果他直接在我面前把人家的手牽起來說『不好意思立東，我跟她交往一陣子了』，那個女生就是他的前任家具千金。」
王思佳遇過搶資源的經紀人。（圖／中天提供）
王思佳則遇過搶資源的經紀人：「那時候有個非常大的唱片公司對我有興趣，問我要不要去試音？我去的時候相談甚歡，還約了下一次錄音的時間，但我回去等了2、3個月，每次問經紀人都說對方還沒聯絡他，我想說怎麼可能，當初講的這麼熱絡，結果過沒幾這個月，那個經紀人自己出唱片。」但在場來賓聽完都不太相信，唯獨熊熊跳出來幫忙說話，表示自己也遇過搶資源的經紀人：「我連續遇到兩個經紀人都很爛，一個A錢、一個A資源，譬如廠商要找我做醫美，他跟廠商說我對臉比較在意，所以要先幫他打，他覺得OK後再幫我打。」
熊熊剛出道時還被圈內好友背叛。（圖／中天提供）
熊熊剛出道時還被圈內好友背叛過：「剛出道時，認識了圈內一個藝人，那個人也對我很好，後來我們有一起工作拍同一個戲，我們本來感情很好都會一起去吃飯，結果我去拍戲現場遇到他，他都很冷淡，有時候還甚至假裝玩手機，我忍不住訊息他『我是不是惹你生氣』？他就跟我講『沒有，你想太多』。」但熊熊想邀約對方吃飯還是遭到對方拒絕：「他都說『最近很忙沒空』，但我都看到他跟別人吃飯，我想說那你就是不喜歡我，所以我之後遇到他也沒有打招呼，後來我就聽到別人跟我說，那個人說我陪睡才可以得到這個角色。」《綜藝OK啦》每週一至週五晚間9點在中天綜合台播出。
