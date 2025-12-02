背性騷、猥褻前科…出獄再犯！工地噁男2度「掏老二」找西施買檳榔

記者陳弘逸／高雄報導

有性騷擾、公然猥褻、蹤騷擾防制法等前科的工地工人，出獄再犯，兩度去檳榔攤犯公然猥褻罪，遭判刑。（示意圖／PIXABAY）

高雄趙姓男子有性騷擾、公然猥褻、蹤騷擾防制法等前科，去年執行完畢出獄，未料，今年2、3月又再犯；到檳榔攤從褲袋掏出生殖器，向檳榔西施購買檳榔，此舉讓趙男再度挨告，被依法加重其刑，法院審理後，將他依公然猥褻罪，共2罪，判8個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，趙男在今年2月21日到高雄某檳榔攤，從褲袋掏出生殖器，走進店內向檳榔西施購買檳榔，同年3月13日又故技重施；女店員不堪受辱，憤而報警提告。

趙男挨告，被查出他在2022年就因違反性騷擾防治法、公然猥褻案，遭判9個月有期徒刑確定；後又犯公然猥褻、違反性騷擾防治法及跟蹤騷擾防制法等案遭判1年6個月有期徒刑，併科罰金10萬元確定。

趙男於2024年7月4日執行完畢等情，未料，5年內又再犯，依法加重其刑；審理時，他也在法庭自陳高中畢業、在工地工作、月收入約3萬元、未婚、無子女、需扶養母親及哥哥。

法官認為，趙男為滿足一己私慾，犯公然猥褻案，危害社會善良風俗，讓目擊者無端受驚，加上先前犯罪紀錄，素行不佳；審理後，將他依公然猥褻罪，共2罪，判8個月有期徒刑，可上訴。

