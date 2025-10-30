背水一戰！山本由伸關鍵第6戰前喊話「專注贏球」 誓言拯救道奇

山本由伸肩負續命希望，誓言帶領道奇挺進第7戰。圖／翻攝自X@Dodgers

世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯登場，道奇以1比6不敵藍鳥，系列賽吞下二連敗、陷入2勝3敗落後的險境。藍鳥距離自1993年以來、相隔32年的第三座世界大賽冠軍僅一步之遙。

賽後，道奇預定在第6戰先發的投手山本由伸出席記者會，神情堅定地表示：「我只會專注在贏球，全力面對眼前這場比賽，用平常心去投，做出我該做的表現。」

山本由伸在第2戰投出9局105球、僅失1分的完投勝，奪下8次三振，締造歷史性表現。成為自2001年響尾蛇名將Curt Schilling以來、24年來首位季後賽連兩場完投勝的投手；同時也是道奇自1988年Orel Hershiser後，首位於世界大賽完投勝的投手。

28日進行的第3戰，道奇與藍鳥鏖戰18局、比賽長達6小時39分鐘。當時山本由伸儘管在前一戰剛完投105球，仍主動於牛棚熱身，若比賽進入第19局將緊急登板救援。這份投入與敬業精神也獲總教練Dave Roberts及隊友一致讚賞。

目前山本由伸已完成賽前調整，牛棚日練投26球，全力準備第6戰的先發任務。道奇將於11月1日前往多倫多背水一戰，山本肩負續命希望，誓言帶領球隊挺進第7戰。



