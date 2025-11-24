背痛不適 65歲男多發性骨髓瘤

罹患多發性骨髓瘤的謝姓患者回診，醫師梁世昕為其解說病情及在家的注意事項。

65歲的謝先生因身體不適及背痛前往醫院就診。初期診斷為肺部感染，但進一步檢查發現有貧血、高血鈣及腎功能異常等問題。經過多科會診與骨髓切片檢查，最終確診為多發性骨髓瘤。患者經成功接受了自體造血幹細胞移植，重獲新生，並重返志工服務行列。

大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師梁世昕表示，多發性骨髓瘤是一種癌化的漿細胞，在骨髓中過度增生的慢性血液癌症。儘管不易根治，但可透過現代療法控制。

治療初期，謝先生身體虛弱，腰背疼痛寸步難行，甚至需要攙扶才能行走。醫師以每週1次的皮下注射搭配口服藥物治療。隨著治療逐漸奏效，貧血與腎功能明顯改善，身體狀況也日漸恢復。

梁世昕評估後，認為患者適合接受「自體造血幹細胞移植」治療。這項技術透過事先收集病人自身健康的造血幹細胞，再經由高劑量化學治療清除病灶後，將幹細胞回輸體內，重建病人的造血系統功能，從而延緩疾病復發的風險，讓病人獲得更長期的緩解以及更好的生活品質。

謝先生的移植過程相當順利，僅出現輕微的口腔潰瘍與短暫的不適。大約12天後，他的造血功能便恢復，並在3週內順利出院。現在已能自行行走、活動自如，並逐漸回到志工服務的崗位上。