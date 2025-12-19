背痛劇烈萬念俱灰 對症除病灶迎生機

鏡頭回到台灣，嘉義一名64歲患者，背部疼痛劇烈無法入睡，食欲變差體重下降，排便、解尿困難，下肢也痠麻無力，極度不舒服到萬念俱灰的他，轉到大林慈濟醫院治療，發現是嚴重椎間盤炎、合併脊髓壓迫，接受手術後，恢復行走能力。

終於放下擔憂，在大林慈濟醫院手術後，64歲的張先生能抬腳也能走路了。

患者 張先生：「本來腳都提不上來 連走路都不能走，(以前)痛到很像在割肉一樣，有夠難過 那個痠到，真的不知道怎麼說。」

回想過往心有餘悸，病發時劇烈背痛，整夜無法入眠，他食欲變差 體重下降，解尿、排便困難，最長15天沒有解便，加上下肢異常無力麻木，十分煎熬。

大林慈濟醫院副院長 陳金城：「(一開始)他就到鄰近的一家醫院看，因為他椎間盤本身已經不穩定，加上椎間盤切除，整個穩定性被破壞掉，所以造成反而更加嚴重的神經壓迫，所以他才會說，開完刀其實反而症狀更嚴重。」

手術後無法行走，轉院尋求治療希望，張先生來到大林慈濟醫院，MRI檢查是嚴重椎間盤炎合併脊髓壓迫。

大林慈濟醫院副院長 陳金城：「我們是從前面開胸的一個方式，把它那個壞死的組織 把它清乾淨，連帶的壞的骨頭 椎間盤壞掉的，清乾淨以後 把那個神經減壓以後，這樣再做一個固定。」

完整手術治療後找回健康，張先生可以走路也恢復正常生活。

