背痛如火燒！醫籲警覺「皮蛇」：及早治療可避長期神經痛

一名民眾近日因背部疼痛求診，掀開衣服後，沿著肋骨排列的紅疹與水泡清晰可見。醫師診斷為帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」），由潛伏體內多年的水痘病毒再度活化所致。專家提醒，帶狀皰疹不僅疼痛劇烈，更可能留下長期後遺神經痛，早期治療至關重要。

臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀指出，帶狀皰疹多見於50歲以上民眾，也常出現在糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人身上。壓力大與睡眠不足亦會提高發作風險，他提醒：「年紀越大，病毒再活化的機率越高。」

疼痛源自神經發炎 皮疹癒合仍可能痛

帶狀皰疹的疼痛來自神經發炎，常在皮疹出現前就開始，常見描述包括灼熱、針刺、電流竄動或酸麻。徐廷儀指出，若神經嚴重受損，即便皮疹痊癒後，仍可能留下「帶狀皰疹後神經痛」，疼痛可持續數月甚至數年。

越早用藥越有效 多數病患不需打針

皮疹出現後，盡早使用抗病毒藥物（如Acyclovir、Valacyclovir）可明顯減少後遺神經痛風險。大多數病人以口服藥為主，必要時加上神經止痛藥或外用止痛貼片。

但若出現下列情況，可能須改採靜脈注射治療，包括：

疱疹性腦炎

侵犯眼角膜、視網膜或外陰部

免疫功能低下（癌症、器官移植、AIDS等）

新生兒或併發肺炎、腦膜炎

骨髓移植者需預防感染

若伴隨發燒、意識混亂或患者為高風險群，應立即就醫。

出現在臉或耳要特別注意

皰疹若靠近眼睛或耳朵，可能引發角膜炎、視力受損、耳鳴、聽力下降，須由神經科搭配眼科、耳鼻喉科共同處理。

疫苗預防率逾九成 建議50歲以上接種兩劑

目前已有疫苗可預防帶狀皰疹，預防率逾九成。建議50歲以上成人接種兩劑（間隔2至6個月）。即使曾得過帶狀皰疹也能施打，以降低復發與併發症風險。

醫師提醒：不要拖

徐廷儀呼籲：

及早就醫、遵照醫囑服藥

保持患部清潔，避免搔抓

規律作息、充足睡眠

若皮疹靠近眼、耳，務必立即就診

他強調：「帶狀皰疹不是只有『痛』，而是神經發出的警訊。越早治療，越能避免長期神經痛與後遺症。」

(記者 李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

