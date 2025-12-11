背痛數周夜間加劇小心胸椎腫瘤

柳營奇美醫院神經外科呂忠哲醫師說明在王姓婦人胸椎第七節發現大型腫瘤嚴重壓迫脊髓神經，導致神經功能急速惡化，醫療團隊把握黃金時間完成手術減壓。



▲柳營奇美醫院神經外科呂忠哲醫師說明在王姓婦人胸椎第七節發現大型腫瘤嚴重壓迫脊髓神經，導致神經功能急速惡化，醫療團隊把握黃金時間完成手術減壓。



（記者李嘉祥攝）

六十歲王姓婦人平時有身體痠痛情況，但無重大疾病或不適，行走自如，今年三月在短短數週內突然出現下肢無力，到後來甚至無法站立、幾近癱瘓，至柳營奇美醫院求診，經核磁共振（MRI）檢查後發現位於胸椎第七節（T7）有一顆大型腫瘤，嚴重壓迫脊髓神經，導致神經功能急速惡化；醫療團隊把握黃金時間完成手術減壓，後續搭配密集復健，歷經九個月療程逐步恢復健康，如今已可自行緩步行走，成果令醫療人員欣喜萬分。

柳營奇美醫院神經外科呂忠哲醫師表示，胸椎腫瘤早期症狀並不明顯，常被當作肌肉痠痛、退化或姿勢不良，導致延誤治療；因胸椎位置較高，一旦腫瘤壓迫神經，會影響雙腳力量與感覺；胸椎腫瘤常見症狀包括背部或胸廓疼痛，且常在夜間加劇、出現下肢無力或走路不穩、腳步變慢容易絆到、雙腳像踩在棉花上般麻木無力等，且當腫瘤嚴重壓迫時，甚至會出現大小便功能改變，或是短時間快速惡化的下肢癱瘓。胸椎腫瘤發生率低，多數胸椎腫瘤常見成因為癌症轉移為惡性腫瘤。

呂忠哲醫師說，脊髓一旦壓迫太久即可能造成永久損傷，越早減壓恢復機率越高，王姓婦人罹患的是良性腦膜瘤，屬於慢性生長型腫瘤，在不知不覺中逐漸壓迫脊髓，就醫時雙腳已完全喪失力量，醫療團隊立即啟動脊椎腫瘤緊急處置流程，包括進行脊髓減壓手術、腫瘤切除與病理確認以及脊椎內固定重建，手術目標是「搶時間救脊髓」，經過手術與半年密集復健訓練，病人從完全癱瘓到可扶著助行器，再到擺脫輔具重新站起來，最後自行走進門診複診，且此類腫瘤若能完整切除，復發機率低，預後通常良好。

呂忠哲醫師強調，胸椎腫瘤雖不常見，但因其症狀不明顯容易被忽略，早期發現比任何手術都重要，提醒民眾若察覺自身或家中長輩出現背痛持續超過數週且夜間加劇，走路變慢、不穩容易跌倒、雙腳麻木灼熱、踩棉花感等神經學症狀，切勿掉以輕心，應及早接受神經學與核磁共振檢查評估，把握治療黃金期，多數患者仍有機會恢復良好生活品質。