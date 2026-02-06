背痛疑心臟病復發 檢查竟是嚴重胃潰瘍
（中央社記者鄭維真彰化6日電）男子曾因急性心肌梗塞接受心導管手術，並裝置心臟支架，後來出現持續性背痛且位置近左肩胛骨，他原以為心臟疾病復發，檢查才發現罹患嚴重胃潰瘍，經藥物治療及飲食調整後逐漸改善。
員榮醫院今天發布新聞稿表示，這名50餘歲男子數月前突然持續性背痛，在夜間及休息時特別明顯，擔心心臟疾病又發作，經心電圖與相關檢查未顯示急性心臟異常；他背痛症狀未緩解，轉至骨科、胸腔科求診皆無異狀。
之後他接受員榮醫療體系員生院區肝膽腸胃科醫師郭武憲診治，醫師注意到患者偶有食慾下降、飯後不適與夜間疼痛情形，經胃鏡檢查發現他罹患嚴重胃潰瘍，潰瘍位置與深度相當明顯，背痛為潰瘍所引起的非典型症狀。
郭武憲表示，這名患者藉由適當藥物治療與飲食調整，背痛症狀逐漸改善；民眾大多認為胃潰瘍是上腹痛、胃痛，當潰瘍病灶較深、發炎範圍擴大可能會產生「轉移痛」，讓患者感覺疼痛位置出現在背部或肩胛間，增加診斷難度。
郭武憲提及，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，屬胃潰瘍高風險族群，若出現不明原因背痛、胸悶，合併食慾不振、噁心、飯後不適、夜間疼痛，應考慮消化系統疾病的可能，建議至肝膽腸胃科接受專業評估。
郭武憲說，身體疼痛位置不一定等同於病灶所在，若症狀持續、檢查結果與臨床表現不相符，應跨科別思考病因，才能避免延誤治療，降低胃出血、穿孔等嚴重併發症風險。（編輯：李亨山）1150206
