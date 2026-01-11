背痛、駝背恐是骨鬆警訊！ 補鈣、運動及曬太陽可預防





【NOW健康 編輯部／整理報導】65歲的林奶奶過去2年因背部頻繁痠痛，不得不依靠肌肉鬆弛劑與止痛藥來緩解，後來在家人的陪同下就醫檢查，確診為骨質疏鬆症。開始使用抑制骨質流失的口服藥物，並配合調整生活習慣後，疼痛情況已明顯改善，並持續於門診定期追蹤骨密度變化。



盛行率高！全台65歲以上長者 每7人就有1人骨質疏鬆



根據衛生福利部國民健康署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，全台65歲以上長者中，患有骨質疏鬆症者占比達14.1%，等於每7人就有1人受影響，且女性的發生率明顯高於男性。

廣告 廣告



台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒表示，當骨質流失過多，原本緻密的骨骼就會形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，使骨骼變脆、變弱，就種情況就是所謂的「骨質疏鬆症」（Osteoporosis）。骨質一旦流失便難以完全恢復，常見症狀包含背部痠痛、身高縮短或駝背，嚴重時更可能引發壓迫性骨折。



停經、老年為骨鬆2大主因 少運動與過量咖啡也有影響



【類別1】停經後骨質疏鬆症： 更年期女性在停經後因雌激素驟降，骨質流失速度會加快。



【類別2】老年性骨質疏鬆症： 高齡者則因身體機能老化、營養吸收力下降，使骨骼結構變得脆弱。



簡子軒進一步解釋，造成骨質疏鬆的危險因子分為不可控制因素與可控制因素，前者包括女性、年齡超過70歲、有骨質疏鬆家族史或身材特別矮小者等；後者則包括鈣質攝取不足、缺乏運動、攝取過量咖啡、吸菸及飲酒過量等生活習慣，這些都可能加速骨質流失。



生活3招預防骨本流失 補鈣、負重運動、曬太陽



由於骨質流失便難以逆轉，預防骨質疏鬆應趁早養足骨本，建議民眾可從飲食、運動和生活習慣3方面著手改善：



1.飲食： 建議每天攝取牛奶、深綠色蔬菜及豆製品，以補充足夠的鈣質。



2.運動： 可選擇慢跑、快走等負重運動，有助於刺激骨質生成。



3.營養素： 每天適度曬太陽10至20分鐘，也能幫助身體合成維生素D，進一步強化骨骼健康。



此外，對年長者而言，提升居家環境的安全性同樣十分重要。簡子軒提醒，浴室、廚房等容易滑倒的區域應保持乾燥，並加裝防滑墊，以降低意外發生的機率。同時，透過適度運動也能增強肌力與平衡感，進一步預防跌倒，避免骨折等更嚴重的傷害。（文章授權／優活健康網）



文字編輯：吳思奕



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折

▸手腳冰冷是猝死前兆？ 醫提醒「非典型」心肌梗塞警訊