背脊發涼! 台中殯儀館無人駕駛佛祖車突滑動還輾到人

這個車禍讓人毛毛的！台中殯儀館發生離奇車禍，一輛負責送葬前導的佛祖車，不明原因突然向前滑動，還撞上三名拈香民眾，撞倒六輛機車，其中一名婦人更被輾壓腳傷，所幸傷勢沒有大礙。令人不寒而慄的是，車內竟然沒有人，車輛為何突然自己滑行，由於發生地點在殯儀館，連民眾也覺得怪怪的。





佛祖車突然滑動還撞傷人 疑似沒拉手剎車？警方將調閱監視器釐清。（圖／翻攝畫面）





救護車趕赴殯儀館，現場獲報有車禍事件，抵達時，婦人已經從佛祖車底下被拉了出來，被攙扶上救護車，送醫治療。肇事的是這輛白色佛祖車，突然往前滑行撞傷三人，正當一群人衝上前，拍窗要叫駕駛下車，這才發現，車上根本一個人都沒有，瞬間背脊發涼！由於發生地點就在殯儀館內道路，肇事撞人的還是殯葬業者的佛祖車，民眾也覺得毛毛怪怪的直呼超離奇。這輛沒有駕駛在車上的佛祖車，突然動起來，向前滑行，還好速度不快，但也撞傷3名拈香民眾波及六輛機車

禮儀社佛祖車不明原因滑動撞傷三人波及六車。（圖／翻攝畫面）









駕駛趕來跟警方自述，他下車沒熄火，但有拉起手剎車！駕駛下車有沒有拉手剎車？有沒有確實打進P檔？警方還要釐清，但事發地點就在殯儀館，又被無人駕駛的佛祖車撞上，一連串的離奇，讓單純車禍，引發討論話題。





