《背著善宰跑》《淚之女王》OST天王來了！10CM再訪台開唱 「音樂情書」告白粉絲

唱響《背著善宰跑》、《淚之女王》等夯劇原聲帶的10CM，即將四訪寶島開唱。小金鹿娛樂提供

韓劇 OST 天王 10CM（權正烈） 又要來台灣了！他將於 3 月 20 日四度訪台，相隔兩年再度站上 Zepp New Taipei 舞台開唱，與台灣粉絲再度相聚。

出道 25 年！10CM《背著善宰跑》《淚之女王》OST情歌連發

唱紅《背著善宰跑》、《淚之女王》、《鬼怪》、《愛的迫降》、《我們的藍調時光》等多部人氣韓劇原聲帶的 10CM，此次不僅將帶來熟悉的 OST 經典名曲，更將攜 睽違 8 年推出的全新專輯《5.0》 來台首唱，並以全新巡演 「2026 10CM Asia Tour〈To 10CM: Chapter 1〉in Taipei」 為主軸，期盼在重溫動人劇中旋律的同時，也讓歌迷一同見證新作品所綻放的嶄新音樂生命力。

廣告 廣告

10CM動人情歌無數。小金鹿娛樂提供

出道 25 年、以溫柔細膩嗓音征服無數樂迷的 10CM，在韓國樂壇擁有「韓劇 OST 音源強者」封號，代表作橫跨多部現象級戲劇，包括《鬼怪》〈My Eyes〉、《德魯納酒店》〈Lean On Me〉、《愛的迫降》〈But It’s Destiny〉、《那年，我們的夏天》〈Our Beloved Summer〉以及《我們的藍調時光》〈For Love〉，皆長時間盤據各大音源榜。近年他再度演唱《淚之女王》〈Tell Me It’s Not a Dream〉、《背著善宰跑》〈Spring Snow〉及《未知的首爾》〈Sunset〉，人氣持續水漲船高。

10CM曾翻唱〈浪子回頭〉驚豔全場

音樂創作風格鮮明的 10CM，也深受眾多藝人青睞，出道至今曾與潤娥、泫雅、龍俊亨，以及 EXO 成員世勳、燦烈組成的小分隊 EXO-SC 合作，展現其能自在穿梭於流行與抒情之間的創作實力。累積 25 年音樂能量的他，將把這份溫柔而堅定的情歌魅力，完整帶到 3 月 20 日的台北舞台上，向台灣樂迷親自告白。

值得一提的是，10CM 上次來台開唱時曾入境隨俗，翻唱茄子蛋的台語名曲〈浪子回頭〉，不僅唱出專屬於 10CM 的細膩情感，標準又自然的台語發音更讓全場歌迷驚艷不已，至今仍為人津津樂道。此次再度來台，他除了將帶來多首代表作與韓劇 OST 一次唱好唱滿，也期待能與台灣歌迷再度創造難忘的音樂回憶。

10CM把台粉當「中文老師」盼學流行語

10CM還將演唱新專輯歌曲。小金鹿娛樂提供

多次來台舉辦巡演並參與音樂節演出的 10CM，始終對台灣懷抱特別的親近感。他透露，台灣樂迷在演出中給予的真誠回饋與熱情互動，讓他印象深刻，甚至笑稱台灣歌迷是自己的「中文老師」。他特別提到，兩年前在台北演出時，因為頻繁與台下歌迷聊天互動，學會了「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等中文流行語，也因此更加期待這次來台，能再向歌迷學更多中文，一起在舞台上抬槓聊天。

談到此行最期待的台灣美食，10CM 笑說：「我每次來台灣一定會吃小籠包！上次在音樂節還嘗試了雞排，這次希望能再多吃一些道地小吃。」10CM 台北演唱會門票將於 2 月 6 日中午 11 點於 KKTIX 正式開賣。

10CM將在3月再度來台開唱。小金鹿娛樂提供

2026 10CM Asia Tour〈To 10CM: Chapter 1〉in Taipei

演出日期：2026/3/20（五）

演出時間：08:00 PM 開演（實際演出依現場演出方時間為主）

演出地點：Zepp New Taipei (新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

啟售時間：2026/2/6 (五) 11:00 AM

購票方式：KKTIX

活動票價 1F站席 VIP：TWD 5,000 GA：TWD 3,800 愛心票：TWD 2,500

2F座席 TWD 2,800

票價拆分說明 TWD 5,000＝TWD 4,980演出票券＋TWD 20福利 TWD 3,800＝TWD 3,790演出票券＋TWD 10福利 TWD 2,800＝TWD 2,799演出票券＋TWD 1福利 TWD 2,500＝TWD 2,480演出票券＋TWD 20福利

粉絲福利內容 TWD 20福利：SOUNDCHECK＋HI-BYE SESSION＋1:10合照抽獎資格＋官方紀念小卡1張 TWD 10福利：1:16合照抽獎資格＋官方紀念小卡1張 TWD 1福利：官方紀念小卡1張

注意事項： 1. 觀眾可自行選擇加購福利，如只購買票券等同放棄福利及其抽獎資格，恕不能追加補購。 2. 於 2026 年 3 月 6 日23:59前購票且無退票者擁有福利抽獎資格。 3. 所有粉絲福利由系統抽出，中獎名單將於主辦官方SNS公布。（Facebook: 小金鹿娛樂 / Instagram: @goldendeerjr）。 4. 若購票人數低於抽獎人數，則有可能重複中獎。

※請留意，若購買不含福利的票種，將無法享有相關福利※



回到原文

更多鏡報報導

i-dle舒華暴瘦「法令紋明顯」 為減肥不吃東西「一吃生章魚出事了」

Rosé罕見鬆口感情史！自爆遭前任PUA 為躲狗仔「戴假髮」扮老奶奶談戀愛6個月

演員情侶+1！《PD101》柳善皓與《藍色海洋的傳說》幼年全智賢「交往時長」公開 申銀秀號稱「第2個秀智」

星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出