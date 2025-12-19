「背著書包的嬌客」現蹤 台東鳥友搶拍「黑面琵鷺12E」

台東縣 / 綜合報導

這兩天在台東市太平溪出海口，有一位嬌客現蹤，吸引鳥友前往拍攝，牠是編號12E的全球保育重點物種黑面琵鷺，根據相關資料記載，這隻冬候鳥大明星，是2023年6月在韓國仁川南洞水庫保護區所繫放，去年10月發現的兩筆紀錄都在嘉義布袋，近日則在台東現蹤。

畫面中可以看到，這隻編號12E的黑面琵鷺低著頭，正在水裡覓食，牠的背後背著一個黑色小背包，正是衛星定位發報器，當牠移動時，還能看到右腳上的藍白色環和左腳上的紅色編號環。

廣告 廣告

首度在台東現蹤，也吸引鳥友們前往一睹「黑面舞者」的丰采。而牠這次從出生地風塵僕僕地直航台灣後山，直線距離超過1700公里，展現驚人的飛行能力。

原始連結







更多華視新聞報導

黑面琵鷺全球總數突破7千 台灣記錄到4,169隻

發現黃偉哲野放傷癒黑琵再來台 台南表揚2鳥友

夜市拍攝節目遭網友發文公審 曾國城回應：誰會在平時故意插隊？

