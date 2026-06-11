背負「繁衍後代」神聖任務！台北小貓熊「奇奇」急飛星國

臺北市立動物園的明星動物「小貓熊」家族迎來重要國際交流！園方旗下10歲的雄性小貓熊「奇奇（小名Yaffa）」，10日晚間正式從臺灣出發，並於11日清晨平安抵達新加坡動物園檢疫舍。這隻身負繁衍重任的「外交萌主」展現了極佳的適應力，落地後不久便開始好奇地探索新環境，並順利進食，讓兩國的保育團隊都鬆了一口氣。

雄性小貓熊「奇奇（小名Yaffa）」，10日晚間正式從臺灣出發，並於11日清晨平安抵達新加坡動物園檢疫舍。（圖／北市立動物園提供）

這場跨國的「相親與聯姻」之旅，背後承載著維持全球瀕危物種基因多樣性的神聖任務。小貓熊目前已被列入世界動物園暨水族館協會（WAZA）的全球物種管理計畫（GSMP）。臺北市立動物園原本照養有十二隻小貓熊（七公五母），但園內多數具備繁殖能力的小貓熊，血緣大多源自福州大熊貓研究交流中心的「歡歡」、「美可」與「YaYa」三隻個體，而這次出國的「奇奇」正是「歡歡」和「YaYa」的孩子。

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雄性小貓熊「奇奇（小名Yaffa）」，10日晚間正式從臺灣出發，並於11日清晨平安抵達新加坡動物園檢疫舍。（圖／北市立動物園提供）

由於園內小貓熊家族的血緣高度集中，為了確保族群的健康延續、調整年齡結構，並「避免近親交配」所帶來的遺傳劣勢，臺北市立動物園勢必要積極與世界各地的動物園進行個體調度與新血緣的交換。這次與新加坡動物園的攜手合作，正是雙方專家在通盤考量年齡、性別以及基因血緣後，所做出的最佳選擇。

雄性小貓熊「奇奇（小名Yaffa）」，10日晚間正式從臺灣出發，並於11日清晨平安抵達新加坡動物園檢疫舍。（圖／北市立動物園提供）

不過，要將生性敏感的小貓熊安全送往千里之外並非易事。為了減少長途旅程對動物造成的壓力，臺北園方的保育員在出發前幾個月便煞費苦心，特別針對「奇奇」進行了長期的減敏訓練。透過耐心的引導，讓奇奇能夠在不感到焦慮的情況下，穩定且自主地進入運輸箱內，這才確保了昨夜整個登機與飛行旅程的圓滿順利。

雄性小貓熊「奇奇（小名Yaffa）」，10日晚間正式從臺灣出發，並於11日清晨平安抵達新加坡動物園檢疫舍。（圖／北市立動物園提供）

臺北市立動物園表示，透過這次兩國動物園間在照養經驗、醫療技術與保育研究上的實質交流，除了能讓照養空間得到更有效的運用，更期盼「奇奇」能在新加坡開枝散葉，為東南亞地區的小貓熊域外保育族群注入健康的新血脈，維繫該物種的遺傳多樣性。

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