背頂30公分刀痕！國二女「沒坐優先席」被求讓位 家長心疼死
一名國中女學生近日在搭乘捷運時，被一名婦人要求起身禮讓座位，儘管自己剛開完刀，背上頂著一個30公分的刀痕，但面對眾人的眼光卻不敢不讓，這段經歷傳到其家長耳裡，讓媽媽覺得站出來替女兒發聲，無奈嘆：「是以後要穿泳衣出門嗎？」
（示意圖／高珞曦攝）
一名家長近日在社交平台發文，提到自己的國二女兒某天傍晚6點左右搭捷運回家，途中被一名婦人要求讓位，將位置讓給一位身形高大、帶著孩子的爸爸，但其實女兒的脊椎也才剛開完刀幾個月，不僅頂著一個30公分的刀痕，還得背著重達8、9公斤的書包，面對婦人的請求，加上所有人都在側目，讓她不敢不讓位。
對於女兒在捷運上受的委屈，家長無奈地說：「我知道您很有愛心，我們也懂、孩子也有教，要讓給比你更需要的人，但是⋯目前我們也需要啊！是（要她）以後要穿泳衣出門嗎？她坐的還是一般座位，不是優先座位，請不要以自己的判斷為判斷。」她認為，婦人的愛心，其實是在傷害另外一位需要的人。
貼文一出，不少網友紛紛留言：「我覺得要教小孩勇敢表達意見，說：No」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「要教小孩勇敢無視那些人，我也是背部開了近20公分，那種痛不是別人可以感受到的」。
