背黃金打工騙抽傭40萬 慘淪豬仔花百萬逃生

記者古芙仙、朱韋達／高雄報導

高雄一名薛姓男子聽信朋友建議，到柬埔寨背黃金2天賺40萬台幣，他和朋友一起去，結果卻是直接被賣到詐騙園區。家人找了聲稱可幫忙的在柬台人，卻被二度詐騙40萬元，最後是找到一名里長參選人動用關係，確定將男子平安救出，再匯第二次贖金，男子獲救回台，錢沒賺到卻慘賠百萬元。他現身說法希望大家警惕。

想到恐怖經驗，薛先生還是充滿驚嚇

當事人薛先生：「要不要跟他（朋友）一起去柬埔寨背黃金，他跟我說2天就40萬了這樣。」

想到恐怖經驗，薛先生還是充滿驚嚇，拿出護照，今年10月底，他跟朋友搭機前往柬埔寨，本來是朋友說打工，柬埔寨背黃金到泰國邊境，沒想到才一下飛機，就直接被司機載到7小時車程的詐騙園區外。

男子只能躺在床上不能出去。

當事人薛先生：「他（司機）把我們載進去的時候，就是直接很了當的跟我們說，我們被賣了這樣，1萬5美金要賠給他，我才可以回來。」

薛先生聯繫台灣家人，傳了園區外觀照片，看起來就像學校一樣，他說自己被關在一個房間，門口有一個人看守，只能躺在床上不能出去，傳定位來報平安，家人很焦急透過訊息，找到一名自稱有辦法的在柬埔寨台灣人陳姓男子，對方聲稱可以帶憲兵去園區救人，拿了40萬台幣，沒想到人就不見了，最後家人再找到劉姓里長參選人幫忙救人。

男子被賣掉到贖回來過程

救人里長參選人劉先生：「去他的園區接他，有親自看到人之後，我們才把錢打給這個大陸人（園區負責人），然後人才被救回來。」

救人劉姓里長（右）。

還原過程，薛先生跟朋友被賣到詐騙園區軟禁，親友匯40萬給陳男求救人，遭到二次詐騙，又再找上里長參選人，跨海幫忙談判，最後薛先生逃出回台，八天時間損失差不多百萬元，但跟他同行的朋友，還在園區後續失聯，已經平安的他，現身說法，希望用自己的經歷提醒大家，不要相信輕鬆高薪海外打工，免得像他一樣沒賺到錢還賠錢，差點沒命回來。

