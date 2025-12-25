胎兒劊子手！4億生命因她消失 中國1胎化推手彭佩雲逝世

即時中心／綜合報導

推動中國「1胎化政策」的中共前高官彭佩雲於12月21日在北京去世，享耆壽96歲。據外媒報導，她是中國「一胎化政策」的核心推手，此政策期間，不少婦女被迫墮胎或絕育，農村女嬰遭遺棄，人口性別失衡問題加劇。雖官方稱她是婦幼工作的傑出領導人，但網路上湧現批評聲浪，甚至有人留言咒罵。據統計，長達40年的計畫生育政策，共導致約4億人未出生。

4億生命因她而消失！中國官媒日前表示，負責中國「一胎化政策」推動長達十年的中共前高官彭佩雲於12月21日在北京去世，享耆壽96歲。

彭佩雲被中國官方讚譽為婦幼工作「傑出領導人」，但她長期主導的一胎化政策，據中國官方資料，長達40年的計畫生育政策，共導致約4億人未能出生。

據《路透》報到，彭佩雲自1988年至1998年出任中國國家計劃生育委員會主任，她任內正值中國強制落實「每對夫妻只生一個孩子」的高峰時期。政策執行過程中，不少地方官員採取嚴厲手段，迫使婦女接受墮胎或絕育手術。尤其在農村地區，因重男輕女觀念濃厚，女嬰被遺棄、胎兒被迫流產的事件頻傳，也導致人口性別比例失衡，留下深刻社會傷痕。雖然彭佩雲在2010年代曾表示應該放寬一胎化，但對受影響家庭而言，傷害早已造成。

她主政計生委十年間，強制措施給許多家庭帶來心靈創傷與夢魘。中國社群平台微博上，不少網友發表尖銳言論，批評她是「沾滿胎兒血的劊子手」，甚至有網友痛斥當年強制墮胎與絕育手術的殘酷手段，甚至留言咒罵「那些赤裸身亡的孩子，正在陰間等妳」。

彭佩雲的去世也引發國際回顧，她曾擔任國務委員、全國人大副委員長，但其政策引發爭議。2013年，西班牙國家法院曾對包括她在內的5名中共前高官發布逮捕令，指控他們在西藏涉嫌種族滅絕。

當前，中國正面臨人口危機挑戰。2023年，中國人口被印度超越，去年進一步減至13.9億人，並連續三年出現負增長。彭佩雲雖仕途順遂，卻因政策遺留爭議，被許多民眾視為痛苦記憶的一部分。她的逝世，再度勾起社會對過去強制生育措施的討論與批判。













