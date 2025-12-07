胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生在母親肝臟」 醫生：病死率90倍
大陸陝西省西安市一名40歲王姓女子（化姓）近日因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕。然而透過進一步超音波檢查，醫生卻沒在子宮及輸卵管周邊找到孕囊。醫療團隊持續追查後驚訝發現，孕囊竟出現在女子的肝臟表面，屬極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型。
綜合陸媒報導，福建省人民醫院專家指出，肝臟妊娠由於胚胎附著於肝臟表層，胎兒在生長過程中會侵蝕肝內血管，一旦破裂，可能造成瞬間致命的大出血。其孕婦病死率遠高於一般懷孕，甚至可達宮內妊娠的90倍，危險性極高。
據了解，目前肝臟妊娠的成因仍未被完全釐清，但臨床研究認為，盆腔炎、既往腹部或盆腔手術、子宮內膜異位症、多次流產史或曾有宮外孕經驗等，都可能增加胚胎在異常位置著床的風險。
專家提醒，若女性驗出血HCG呈陽性，超音波中卻未見宮內孕囊，同時伴隨持續腹痛、頭暈、冒冷汗等疑似休克前兆，應高度警惕異位妊娠，尤其是罕見的肝臟妊娠。及早診斷至關重要。
醫師建議，懷孕早期5至8週是篩查異位妊娠的重要時機，務必進行超音波檢查，以確認孕囊位置。尤其對於曾罹患盆腔炎、子宮內膜異位症或有反覆流產、宮外孕史的高風險女性，更需加強早期監測與就醫。醫療團隊呼籲，若孕婦在早孕期出現異常症狀，切勿延誤就醫，以免錯過最佳處置時機。
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 21
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 1 天前 ・ 13
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
糖尿病前期爆增！醫認證「1招吃法」逆轉胰島素阻抗 血糖不再亂飆
社群媒體上最近流行一種來自韓國的「血糖減肥法」，號稱只要改變吃飯順序就能瘦身。這個方法在韓國年輕人中很受歡迎，背景是韓國的代謝問題日益嚴重。根據韓國2021至2022年的調查，30歲以上成年人有15.5%患有糖尿病，更有41.1%處於糖尿病前期。在這樣的健康危機下，控制血糖成為熱門話題。 血糖忽高忽低 就會影響減重 很多人明明吃得不多，體重卻降不下，是什麼原因呢？台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師表示，這問題可能出在血糖波動，當你吃下甜點或白麵包等精製食物會使血糖快速飆升，這時胰臟會分泌大量胰島素來降血糖。但胰島素有個副作用就是把多餘的葡萄糖轉化成脂肪儲存起來，長期以往讓細胞對胰島素越來越不敏感，形成「胰島素阻抗」也因此讓減重變得更困難。林毅欣醫師指出，當血糖忽高忽低，就讓人容易產生飢餓感，胰島素快速把血糖壓低時，身體會誤以為缺乏能量而產生飢餓感，這就解釋了為何吃完甜食後很快又想吃東西。值得注意的是，當減輕百分之十的體重，就能改善胰島素敏感性，打破這個惡性循環。 改變吃飯順序 的確有其效果 以血糖減肥法來操作，林毅欣醫師認為，其做法其實也是臨床建議得簡單順序：先吃蔬菜，再吃肉類，最後常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 3 天前 ・ 10
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 2
男子露營長紅斑「以為蟲咬」 AI竟答「是梅毒」！
生活中心／尤乃妍報導一名男子去露營回來發現「手掌長紅斑」，以為被蟲咬，沒想到擦藥一個月都沒好轉，將症狀敘述給AI聽，沒想到竟說他是感染了「梅毒」，情急之下趕到醫院抽血檢查，果真如AI所說，被確診為「二期梅毒」。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光 腦中夾出「10公分活蟲」
《廣州日報》報導，阿勇回憶，21年前某晚，他在睡夢中突然四肢抽搐、牙關緊咬、眼球上翻並失去意識。當地醫院診斷為肉芽腫炎，因手術風險大，他遂改為保守治療。此後多年，他需依賴抗癲癇藥物控制症狀，但仍不時發作，甚至不敢獨自出門，長期承受巨大心理壓力，形容自己「腦...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
吃對水果防大腸癌！研究曝：每天早餐吃它 促排便、護腸道健康
近期研究發現，每天早餐吃2顆奇異果，持續4周，有助於每周增加1.5次排便次數，由於奇異果富含維生素、礦物質、酵素以及豐富水分，能增加糞便體積、軟化糞便、促進腸道蠕動，還能增加腸內益生菌生活環境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發起對話
家長真的會崩潰！為何小孩喝了「4種藥水」變超歡？藥師揭成分解答了
「為什麼我的孩子喝了感冒藥水之後反而變得特別亢奮？」這是一個讓很多家長崩潰、但其實很常見的現象。藥師洪正憲表示，孩子吃藥後變得像「裝了勁量電池」一樣亢奮、不睡覺，甚至胡言亂語，通常是由於藥物中的特定成分引起的。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
吃了過敏藥就打瞌睡？第二代「抗組織胺藥」嗜睡排行曝
使用第二代抗組織胺藥物後仍感昏昏欲睡？藥師洪正憲分享個人用藥經驗，指出即使同為第二代抗過敏藥，不同成分間的嗜睡副作用差異極大，正確選擇可有效控制過敏症狀同時避免日常生活受影響。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
男童從小1壞習慣不改害嚴重蛀牙 一次被拔12顆牙齒
據《星洲網》報導，來自馬來西亞的一名母親哈麗扎表示，她的兒子數個月前開始每天起床就會劇烈頭痛，放學後依舊不適，還伴隨頭暈和嘔吐，食慾也變很差。家人有帶男童去診所就醫治療，但服藥後症狀未改善，哈麗扎擔心兒子病情惡化，決定到大醫院檢查。哈麗扎帶兒子到瓜拉登嘉...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
他「咳嗽、痰多」就醫驚見肺阻塞！醫揭罪魁禍首 「4大警訊」超常被忽略
70歲的張先生每天抽40支菸、菸齡長達42年，近年常出現咳嗽、痰多與爬樓梯就喘不過氣的情形，經檢查確診為慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，簡稱COPD）。國泰綜合醫院魏芳君護理部主任表示，張先生起初嘗試自行戒菸未果，院方透過醫病共享決策（SDM）說明疾病嚴重度與吸菸相關性後，轉介至戒菸門診接受尼古丁貼片治療與衛教輔導。一個月後成功停止吸菸，三個月後完全戒斷並不再需要戒菸貼片。目前他持續回診，在個案管理師追蹤與協助建立規律運動、均衡飲食習慣下，逐步恢復正常生活。 吸菸是最大危險因子 戒菸是預防COPD最有效方法 國泰綜合醫院張嘉修醫師指出，「菸害」就是罹患COPD最大的危險因子。研究顯示，吸菸者罹患肺阻塞風險較非吸菸者高出6.3倍。COPD特徵為「氣道長期發炎、呼吸道狹窄」，患者會越來越喘、越容易咳嗽，甚至走幾步就喘不過氣；肺功能一旦受損，難以恢復。目前國內約有10多萬名COPD患者，但仍有許多人未被診斷。張嘉修醫師提醒，一般人常將「慢性咳嗽」、「容易喘」誤認為老化或感冒，實為肺功能惡化警訊。預防COPD最有效的方法就是「戒菸」，常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
他露營返家「手掌長紅斑」擦藥無效 竟是二期梅毒上身
一名年輕男性患者露營返家後手掌出現紅斑，誤以為是蟲咬或過敏，自行購買止癢藥膏、類固醇藥膏塗抹一個月仍未改善。患者將症狀描述給AI後，AI提醒可能是梅毒，就醫檢查確診為二期梅毒。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話