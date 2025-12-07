胎兒「子宮內消失」找不到！醫見「寄生在媽媽肝臟」急瘋：致死率90倍

國際中心／綜合報導



懷孕期間最擔心發生意外，近期中國陝西省西安市傳出一名40歲女子，由於月經晚了50天沒來，就醫檢查一抽血結果顯示自己「懷孕了」，但照超音波卻沒看到一點點懷孕跡象，擴大範圍檢查才在「肝臟」找到胚囊，經診斷發現，該女遇到危險度極高又罕見的子宮外孕「肝臟」腹腔妊娠情況。







胎兒「子宮消失」照超音波嚇爛！醫見「寄生在媽媽肝臟」急瘋：致死率90倍

醫師診斷為婦女是極為罕見且高危險性的「肝臟腹腔妊娠」，一旦胚胎撐破肝臟血管，可能瞬間造成致命大出血。（示意圖非關本新聞／民視資料照）中國近日傳出一名40歲女子發生罕見孕囊在肝臟附著的腹腔妊娠情形，綜合中國媒體報導，該名女性由於月經晚了50天報到，讓他來到醫院檢查，抽血過後卻驚訝發現自己「懷孕了」，趕緊照超音波確認子宮的醫生，卻沒有在子宮或輸卵管找到任何發展中的孕囊，擴大範圍搜尋，才驚訝在女子肝臟表面發現孕囊，原來女子竟是「肝臟妊娠」，福建省人民醫院專家解釋肝臟是一種腹腔妊娠的罕見情況，胚胎會附著在肝臟表層，胎兒生長過程會侵蝕到肝內血管，一旦撐破就可能會造成瞬間致命的大出血危機，孕婦致死率比一般宮內懷孕風險高上90倍。

專家指出，盆腔炎、腹部手術、子宮內膜異位、多次流產或曾有宮外孕史者，都可能增加胚胎異位著床風險。（示意圖非關本新聞／民視資料照）

事實上，目前未完全釐清肝臟妊娠的關鍵成因，不過臨床研究顯示曾經有過盆腔炎、既往腹部或盆腔手術、子宮內膜異位症、多次流產史或曾有宮外孕經驗者，都有可能增加胚胎在宮外著床的可能性，專家也提醒如果女性驗出血液HCG呈陽性，超音波卻沒有在宮內找到孕囊，同時還伴隨不舒服症狀：肚子痛、頭暈、冷汗直冒等，疑似休克前兆，可能是異位妊娠得原因，尤其致死率極高肝臟妊娠，必須盡早就醫了解。

