一胎化解禁10年也難救 專家：中國2025新生兒恐首度跌破900萬

本月正逢中國結束「一胎化」政策10週年，儘管官方持續推出鼓勵結婚及降低育兒成本的措施，專家預測，在年輕人結婚意願下降、就業前景惡化等因素驅動下，中國出生人口可能在2025年首度跌破900萬大關，創下新低紀錄。

據《日經亞洲》報導，中國2022年新生兒數降至956萬，創下1949年中共建政以來首度跌破千萬的紀錄，並在隔年創下902萬的歷史新低。但在2024年，中國新生兒數增長6%至954萬，這歸功於2023年「新冠清零」政策的解封，導致當年登記結婚的人數增加。

中國「育媧人口研究」人口統計學家何亞夫在接受媒體採訪時預測，2025年新生兒數量「幾乎肯定」將少於900萬。美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）研究員易富賢則認為，該數字將跌破800萬，降至約730萬。

許多專家指出，2024年婚姻數量減少是出生率下滑的關鍵因素。在中國，非婚生育極為罕見，這意味著婚姻數據與生育趨勢直接相關。2024年婚姻登記數量年減20%，降至610萬對，僅為10年前的一半。

中國約80%的登記結婚夫婦年齡介於20至30歲，顯示年輕人結婚的意願正在下降。過往期望由男性提供住房與聘禮，造成沉重經濟負擔，加上經濟困境導致就業環境惡化與前景不明，更使年輕人對婚姻望而卻步。

部分人士認為，中國民眾對生育的態度，仍受1980年官方的「一胎化」政策影響。北京當局雖於2016年放寬為「兩孩」政策，2021年更推「三孩」政策，實質取消夫妻生育上限，但10多年過去，許多家庭仍認為一個孩子已足夠。多年限制政策亦導致育齡婦女人數減少。

高昂的育兒成本是另一個阻礙因素。據育媧人口研究2024年發布的調查顯示，中國全國平均撫養子女至高中畢業的費用相當於約7萬美元，在北京和上海的撫養成本更超過約12.7萬美元；養育子女至成年所需費用相當於人均國內生產毛額（GDP）的6.3倍，僅次於南韓的7.8倍。

報導示警，若出生率持續下降，中國恐面臨中長期勞動力短缺的危機，消費者數量減少亦可能導致經濟衰退循環。

對此，中國從中央到地方均推出結婚生育獎勵措施應對，但由於地方政府財政困難，部分幼稚園未能獲得「學前一年」免除保育、教育費政策的補貼，官方計畫今年起實施的分娩「零自付」資金來源亦尚未確定。若以每年900萬新生兒為基準進行試算，預計需投入相當於約127億美元的資金。

