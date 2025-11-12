「一胎化」後遺症 陸男娶不到老婆 紅娘忙著配對

現代人想找對象，真的越來越難嗎?有14億人口的中國大陸，去年就只有610萬對新人結婚，比十年前少了一半以上，主要因為大陸先前一胎化政策，造成性別比例失衡，以及工作壓力的影響，許多年輕男女，都找上婚姻介紹平台幫忙，導致相關的相親產業，蓬勃發展，但當中也出現許多奇奇怪怪的條件，考驗紅娘功力。

一名女性在月老前繫上紅繩祈求姻緣。（圖／達志影像Shutterstock）

大陸婚姻市場正面臨前所未有的挑戰，婚姻登記數量較十年前銳減一半，僅剩610萬對。在這樣的背景下，婚姻介紹所成為許多單身人士的救命稻草，特別是在上海這樣的大都市。工作壓力、社交時間被擠壓以及男女比例失衡（上海男女比例為107:100）成為主要原因。許多單身男女透過婚介所尋找理想伴侶，但在高期望與現實之間，常常難以找到平衡點，反映出當代中國社會婚姻觀念與結構性問題的複雜性。

在上海的婚姻介紹所中，工作人員積極為客戶牽線搭橋。一位32歲年收50萬人民幣的工程師透過婚介所尋找伴侶，他希望找到身高約170公分、外表不差且沒有弟弟的女性。婚介所員工表示，上海單身人士普遍面臨工作壓力大，社交時間被擠壓的問題。這位工程師在與婚介所討論時，還特別要求將對方年齡調低到28歲，而非原本的同齡人選。

婚介所的服務相當全面，從為客戶拍照、篩選條件到安排相親時間。一次相親場景中，婚介所員工帶領客戶小叢與一位劉小姐見面。員工解釋，許多單身者其實是社交恐懼症患者，需要專業人士的引薦。然而，這次相親並不順利，劉小姐沒有化妝，與照片有所落差，而且兩人交談不甚投機。員工後來與同事討論時，同事表示覺得男方「有點槓」，「什麼東西都太較真了」。即使安排了第二次相親，雙方仍無法產生火花。

一位上海司機對此現象評論說，很多人是眼光太高了，建議不要太在意自己是否喜歡對方，而是找個喜歡自己、願意死心塌地跟隨的人就好。婚介所也發現，現今客戶年齡層比十年前明顯下降，許多女性客戶意識到年輕是資本，提早通過平台尋找理想對象。然而，一些女性提出的條件令人皺眉，如要求對方年齡小、年收入50萬以上、新上海人、江浙戶籍、單身有房、外表出眾，最好是富二代，但她們自身可能缺乏吸引力，不會打扮、不化妝也不善於交談。

婚戀商機已延伸至抖音平台，一些自稱約會專家的網紅提供一對一諮詢，教授追求女友的技巧。這位大陸約會導師強調，追求女生時不要猶豫不決，不要聽信「慢慢來」的說法。中國大陸過去的一胎化政策造成的性別結構失衡問題日益明顯，不僅導致適婚人士難以找到伴侶，也使整體生育率陷入低迷。獨生子女還面臨扶養雙親的壓力。雖然婚配業者因此蓬勃發展，但這無限商機背後隱藏的社會危機才是真正需要面對的難題。

