胎記不是媽媽的錯！ 《嘿 醫美好辣2》第十集解密「紅色胎記」 醫師教你分辨與早期處理





《嘿 醫美好辣》第二季第十集播出後，引起家長族群高度討論。本集聚焦「新生兒紅色胎記」，一個許多爸媽從寶寶出生第一天便開始擔心的問題。

主持人辜粲詠主播分享一位媽媽的網路心聲：孩子雙手出現如十元硬幣般的胎記，被婆婆指責「懷孕時吃錯東西」讓她深感自責。賴柏如醫師立刻澄清：「胎記不是媽媽造成的！」這句話讓現場觀眾瞬間鬆了一口氣。

節目中，醫師團以圖片示意逐一介紹三大常見紅色胎記：

1.

酒色斑（葡萄酒色斑）

外觀如紫紅色斑塊，不會自行消退，且可能與深層血管或骨骼異常相關。若在臉部且範圍大，建議進一步檢查。

2.

鮭魚紅斑（天使之吻）

呈淡紅色、界線較模糊，常見於額頭、人中與後頸，多半在幼兒期自行淡化。但若持續至6～7歲仍未消退，建議就醫評估。

3.

嬰兒血管瘤（草莓狀血管瘤）

出生時可能只有小紅點，但會在數週內快速增生。賴柏如醫師提醒：「越早治療越能避免留下疤痕。」

節目也深入解說治療工具，包括口服藥、外用藥水與新一代血管雷射。令人驚喜的是，某些降血壓藥物衍生的外用眼藥水，因醫學意外發現可協助改善血管瘤，成為近年重要治療方式。

談到雷射治療，黃輝鵬醫師對比傳統染料雷射與「新形態血管雷射」的差異。傳統技術雖有效，但容易造成瘀青，需要較長恢復期；而新形態血管雷射透過調整波長與能量，可在減少不適的前提下達成較佳穩定度。

節目後段特別介紹「微光庇護計畫」，由全台皮膚科醫師自發推行，為顏面血管胎斑的未成年對象（0～17歲）提供免費診療。「讓孩子在最重要的成長階段，不必被外貌影響自信。」黃醫師分享計畫初衷。

主持人以一句溫暖結語收尾：「胎記不是錯誤，而是身體的小訊號。及早了解、及早處理，就是給孩子最好的禮物。」

本集讓觀眾看見：醫學不只是治療，更是一份陪伴孩子成長的力量。

