胖到被誤會懷孕！泫雅狠下心「1個月成功減10kg」 瘦身法曝光：燃脂又維持肌肉

韓國女星泫雅近日在社群平台分享最新體重，顯示目前體重已經降到49公斤左右，成功減去將近10公斤。她幽默寫下：「要從50後半改變前面的數字真的太難了，還差得遠呢。這段時間到底吃了多少東西啊！」展現對自己之前「過度放縱」的懊悔。

泫雅現在已經降到49公斤左右。（圖片來源：泫雅IG hyunah_aa）

今年升格人妻的泫雅，婚後體重曾一度上升，甚至引發懷孕傳言。不過她在上個月公開宣示要開始認真減肥，寫下：「泫雅呀，真的吃太多了。打起精神來認真減肥吧，以前不是喜歡骨感嗎？再試一次吧！」如今短短一個月就展現驚人成果。

泫雅婚後幸福胖，還曾被誤以為懷孕。（圖片來源：泫雅IG hyunah_aa）

泫雅過去就以嚴格的身材管理聞名，曾公開分享過以水煮蛋、沙拉和高麗菜為主的低熱量飲食菜單，靠著「熱量赤字」來調整體重。她也是步行運動的愛好者，這種低衝擊的有氧運動能幫助燃燒卡路里，同時避免肌肉流失。

粉絲們看到她的減肥成果後，紛紛留言鼓勵「不愧是泫雅，完美回歸」、「49公斤的自信完全感受到了」，也希望她可以繼續保持健康。泫雅將於11月9日在澳門參加「Waterbomb」音樂節演出，在分享減重結果的同時，她也透露目前正在努力準備演出，令粉絲相當期待。

