胖在肚子的人更容易罹癌？從你「脂肪堆哪裡」看5種癌症風險

根據國健署統計，台灣成年人超過一半都體重過重或肥胖。這不只是體態問題，更與十大死因中的8項息息相關，從癌症到糖尿病，處處潛藏健康危機。但並不是每種胖都一樣危險！最新研究指出，如果脂肪主要堆在「肚子」，恐怕比胖大腿、胖屁股更容易引爆3大癌症風險，這可要小心了！研究：腹部肥胖與這些癌症息息相關

過去醫師常用BMI來判斷肥胖程度，不過這只是個「粗略版」的體態評估。事實上，腰圍比體重更能反映腹部脂肪多寡，是預測代謝症候群、心血管疾病甚至癌症的關鍵指標。發表於《美國國家癌症學會期刊》的最新研究就指出，肚子囤油太多、腹部肥胖的人，罹患3種癌症的風險恐因此上升！

這項研究利用英國生物資料庫UK Biobank的近4萬筆脂肪分布遺傳數據，深入分析身體不同部位脂肪堆積與癌症風險的關聯。研究聚焦5種類型的脂肪，包括腹部脂肪、內臟脂肪、臀腿脂肪、肝臟脂肪及胰臟脂肪。結果顯示，脂肪堆在哪裡，真的大大影響癌症風險：

腹部脂肪較多的族群，罹患「子宮內膜癌、食道癌、肝癌」的風險也較高。

內臟脂肪、肝臟脂肪會增加肝癌風險。

臀腿脂肪會降低乳癌、腦膜瘤風險。

肚子堆滿油就像「火上加油」，慢性發炎增加癌病變風險

為什麼胖肚子這麼危險？肚子脂肪多不只讓代謝失衡、提升糖尿病和心臟病風險，還可能成為癌症的「助燃劑」！研究作者、美國腫瘤專家Daniel Landau指出，中心型肥胖（Central obesity），亦即肚子中心區域脂肪較多，本身就是糖尿病、心臟病等多種慢性疾病的風險因子，不僅如此，它還和糟糕的飲食習慣、慢性發炎息息相關，這些都是促進癌症的風險因素！

不僅如此，脂肪更是癌症的「隱形助力」。過多脂肪會造成雌激素過量，促進癌細胞生長；肥胖族群胰島素常居高不下，而高胰島素與多種癌症有關；慢性發炎為腫瘤提供溫床；脂肪細胞分泌的脂肪素（Adipokine）甚至可能刺激細胞異常增生。簡單說，就是胖肚子等於在身體裡點了「小火爐」，慢慢燒出健康危機。

BMI是「速成粗糙版」健康指標！腰圍少於這數字才健康

根據這份研究，罹癌風險不只是體重數字的問題，脂肪分布位置才是關鍵。Landau博士提醒，BMI只是「速成粗糙版」的健康指標，雖能快速掌握體態概況，但真正該關注的是：你的脂肪藏在哪裡？

小兒科醫師吳其穎（蒼藍鴿）也曾拍片提醒，BMI的盲點在於看不出肌肉與脂肪比例。有些人BMI正常，但因肌肉少、運動少，體脂率仍可能過高，肚子照樣凸出，卻誤以為健康。

好消息是，甩掉大肚腩真的有癌症風險降低有關。另一篇研究追蹤近6萬名停經後女性發現，只要減掉至少5％體重，就可顯著降低肥胖相關癌症機率。手術腫瘤專家Anton Bilchik進一步提醒，減肥不只是減數字，更要針對特定部位脂肪，才能有效降低癌症風險。國健署建議理想腰圍如下：

成人男性：小於90公分（35英寸）

成人女性：小於80公分（31英寸）

怎樣才能順利讓大肚腩瘦一圈？日本醫學博士福田千晶建議，多動動腹直肌、腹橫肌、腹斜肌這3大核心肌群，就能促進燃燒腹部脂肪。（編輯推薦：瘦腰超有效！早晚花5分鐘，2週腰圍減少5cm）

國健署則建議，想瘦肚子先從飲食下手，用白開水取代含糖飲料，遵循少油、少糖、少鹽、高纖原則，避免多餘熱量；再搭配每週至少累積150分鐘中等強度運動，慢慢就能甩掉腹部脂肪，健康又安全！



