胖皮卡丘回來了！寶可夢30週年推出1:1等身玩偶，太熱門開賣即秒殺

為紀念《寶可夢 紅／綠》問世 30 週年，TAKARA TOMY 宣布推出多款紀念商品，其中最受矚目的，莫過於那隻讓老粉絲一眼就認出的「胖皮卡丘」正式回歸。主打商品 「寶可夢 30 週年紀念 歡迎回來！皮卡丘 1/1 等身玩偶」，確定將於 2026 年 2 月 28 日 正式發售，售價 7,480 日圓。

胖皮卡丘太可愛了吧（圖源：TAKARA TOMY）

這款等身皮卡丘其實是向 1997 年推出、累計出貨約 45 萬隻的初代 1:1 皮卡丘玩偶致敬的復刻版本。外型並非近年動畫中偏修長的設計，而是還原早期設定中那種「臉圓、身體厚實」的胖皮卡丘造型，就連商品吊牌也刻意參考當年風格重新設計。尺寸方面，玩偶高度約 40 公分，正好對應寶可夢圖鑑中皮卡丘的官方身高設定。

除了等身玩偶外，TAKARA TOMY 也同步推出多款 30 週年商品，包括手掌大小、主打柔軟觸感的 「掌心皮卡丘 ぽけふわ」（售價 2,200 日圓），以及以初代御三家為主題的 「寶可夢 30 週年紀念 Moncolle 啟程三夥伴套組」，全系列共 9 款，每款售價 2,145 日圓，同樣預定於 2 月 28 日上市。

這批商品已於 1 月 16 日開放預購，不過其實在當天中午，多數通路幾乎都已經迅速秒殺，不確定是黃牛出手還是老粉絲行動力太強，但也讓不少人開始期待後續是否還會推出更多「胖皮卡丘」系列相關商品。

此外，TAKARA TOMY 也預告，將於 2026 年 3 月 5 日至 3 月 11 日，在東武百貨池袋本店地下 1 樓舉辦「TAKARA TOMY Pokémon 30th POP-UP PARK」。這是 TAKARA TOMY 集結旗下寶可夢商品的首次主題快閃活動，現場將打造 30 週年限定空間，提供粉絲一次入手多款紀念商品的機會。