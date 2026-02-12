胖虎首登泰國！Terminal21四館春節打造巨型裝置、包青天泰語登台、滿額送周邊

【看見泰國 VisionThai】泰國Terminal21購物中心四大分館攜手中國爆紅IP「亞歷山大胖虎」(Alexander the Fat Tiger)首次登陸泰國，2月12日至22日推出「虎馬旺財」春節慶典。曼谷阿索克(Asok)、拉瑪三(Rama3)，以及芭達雅(Pattaya)與呵叻(Korat)四館各自打造獨特打卡裝置與演出節目，融合「虎之力量」與「馬之進步」吉祥象徵。活動期間單筆消費滿5,000泰銖即送限量胖虎枕被組。Terminal21行銷總監Supatchaya Ketupama表示，「透過療癒系胖虎結合傳統春節慶典，打造全新沉浸式體驗。」

Terminal 21行銷總監Supatchaya Ketupama準備了胖虎主題春節慶典，帶你過好年。（來源：官方）

廣告 廣告

「亞歷山大胖虎」本名趙鐵柱，是中國插畫家不二馬大叔(Bu2ma)創作的《我不是胖虎》系列主角，這隻圓臉東北虎以「外表冷酷、行為反差萌」走紅社群媒體，結合水墨風格與現代幽默深受粉絲喜愛。

曼谷Terminal21 Asok 胖虎人偶見面會

曼谷Terminal21阿索克館最大亮點為白龍舞獅表演，長達34米的白龍、白虎及七彩吉祥獅子迎新。並打造「胖虎主題打卡區」，包括胖虎與馬好友組合地標、提燈籠祈福裝置、愛心花園拍照點等。館內另有胖虎人偶見面會、扇舞及四川變臉等演出。

必打卡胖虎主題區！漫步燈籠與櫻花樹的空中走廊，感受濃厚的節慶氣息。（來源：官方）

胖虎與馬年插畫的句型拱門，是最佳拍照打卡點。（來源：官方）

充滿童趣風格涼亭與福虎造景，為傳統春節增添了繽紛的時尚感。（來源：官方）

曼谷Terminal21 Rama3 泰國最大胖虎、包青天泰語登台

曼谷Terminal21拉瑪三館在2樓河畔廣場展示高達12米的巨型胖虎裝置，打造全泰最大胖虎打卡熱點。館方充分利用昭披耶河景優勢，推出河畔騎馬體驗，同時迎來財神爺供民眾祈福。特別節目包括金龍雙獅巡遊、夜間河畔聲光秀、虎馬變臉表演，以及《包青天》歌仔戲泰語版演出，並為親子提供胖虎著色等互動活動。

曼谷Terminal 21 Rama 3的12米巨型胖虎裝置，等你互動拍照。（來源：官方）

商場門口設置財神爺與開運胖虎，帶你迎接馬年。（來源：官方）

「虎馬旺財」Terminal 21 Rama 3胖虎與馬年吉祥物迎新春（來源：官方）

芭達雅Terminal21 胖虎登艾菲爾鐵塔

Terminal21 Pattaya館則將胖虎裝置架設在東部最大艾菲爾鐵塔上，打造獨特視覺焦點，並推出長達39米的金龍及吉祥獅子震撼演出，搭配古箏雙人演奏、魔術變臉、燈籠舞、扇舞、芭蕾舞及鼓樂等多元節目，另有胖虎人偶見面會，帶來另類的春節饗宴。

芭達雅Terminal 21巨大胖虎與馬年吉祥物萌翻全場！Terminal 21巨大胖虎與馬年吉祥物萌翻全場！（來源：官方）

艾菲爾鐵塔鐵塔下的舞龍舞獅與胖虎，中西合璧過大年。（來源：官方）

穿過福氣拱門，帶你「虎馬旺財」迎接幸運新年。（來源：官方）

財源滾滾！快來打卡這台超可愛的招財拉霸機（來源：官方）

呵叻Terminal21 慶雜技團帶來鏡龍舞

Terminal21呵叻館在艾菲爾廣場打造泰國東北首見3米高胖虎裝置，並迎請紅寶石女神供民眾祈求愛情事業圓滿。以及邀來中國安徽安慶雜技團跨海演出「鏡龍舞」(Mirror Dragon Dance)，以及獅子爬梅花柱、半雜技舞獅等國際水準的雜技表演。另外，同樣安排胖虎人偶見面會等活動。

驚艷全場！Terminal 21 Korat邀請雜技團跨海演出「鏡龍舞」。（來源：官方）

現場將帶來精彩絕倫的轉碟秀（來源：官方）

雜技團也將帶來花式草帽雜技秀，帶你精彩迎新春。（來源：官方）

消費5千送胖虎枕被組 新會員享紅包好禮

Terminal21四館同步推出春節優惠，2月12日至22日期間單筆消費滿5,000泰銖，或消費3,999泰銖加39點T21 Reward積分，即送限量「Alexander the Fat Tiger枕被組」（全館500個名額，每人限領一次）。新加入T21 Reward會員即贈特製紅包組及8點積分（限800名），既有會員可用21點積分兌換特製紅包（限200名），兌換期間為2月1日至22日。詳情請洽各館服務台，呵叻館請至2樓伊斯坦堡區T21 Reward櫃檯辦理，更多資訊請參考官網www.terminal21.co.th。

更多VISION THAI看見泰國報導

泰國華人春節怎麼過？3天3大習俗一次看

泰國必體驗的16件事：搭嘟嘟車、穿泰服、跳島…玩出新高度

