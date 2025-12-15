「胖過但沒醜過」馬思純半年狂瘦25公斤！不復胖秘訣曝光：最重要是做到「這件事」！

collage001

說到「瘦身前後落差最大」的女星，絕對不能不提金馬影后馬思純。童星出道的她，2016 年以《七月與安生》飾演「林七月」一角爆紅，與周冬雨雙雙拿下金馬影后，演技備受肯定。近年她的作品表現依舊亮眼，但另一個始終受到外界關注的焦點，就是她「忽胖忽瘦」的身材變化。

曾因情緒與藥物發胖到 80 多公斤，一度陷入身材焦慮

身高 170 公分的馬思純，過去因情緒問題，加上身體治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤。雖然還是很漂亮，但圓潤的身形讓她的視覺年齡一下增長了好幾歲，也讓她一度出現嚴重的身材焦慮，甚至影響健康。為了回到理想體態，她開始積極調整飲食與運動習慣。經過約 6～7 個月的時間，她成功瘦身 25 公斤，不只回到顏值巔峰，也更加有自信！現在的她身材依舊維持超好不復胖，以下整理馬思純的瘦身法與維持秘訣。

馬思純瘦身秘訣1：每天慢跑5公里

馬思純最初體重較重時，運動會以「空腹慢跑」為主。起初只能跑 2 公里，之後逐漸提高到 3 公里、5 公里，最後甚至能挑戰 7～10 公里。她特別偏好戶外跑步，認為這樣更能排解情緒，但也提醒跑戶外務必保護膝蓋。

此外，她也推薦游泳、騎車、爬山、羽毛球等不同的有氧運動，讓自己每天動起來，提升基礎代謝。

馬思純瘦身秘訣2：自製兩款瘦身飲「綠汁＆小黃汁」

馬思純習慣每天早上榨「兩種蔬果汁」：

綠汁：排毒＋提升飽足感：

內容物包括：羽衣甘藍、海藻粉、椰子油、菠菜，想促進排便則加入香蕉，水適量，接著將材料一起榨成蔬果汁。

她提醒，減重期間水果「能少吃就少吃」，若想吃，建議選擇低熱量的「莓果類」。

小黃汁：幫助穩糖＋補水到位

配方包括：兩顆去皮檸檬、電解質粉、一點代糖、少許蘋果醋，水1500ml，並一起打成汁。

她推薦每天喝 1～2 小勺蘋果醋，有助促進消化、穩定血糖、降低食慾。她表示喝完這兩款飲品，她通常要到傍晚五、六點才會感到餓。

她的晚餐以「橄欖油料理」為主，例如橄欖油煎牛排、蝦仁蒟蒻麵。瘦身初期前兩個月接近「生酮飲食」，但也提醒生酮久了可能掉髮，因此後期會改吃糙米或藜麥等健康澱粉，蛋白質以雞、牛、魚、蝦、豆類等優質蛋白質來源為主。

馬思純瘦身秘訣3：間歇性斷食

馬思純也會搭配間歇性斷食。她自曝最極端曾做過 22：2，但不建議一般人嘗試。她認為 16：8 或 18：6 更溫和，也容易長期執行。研究顯示，間歇性斷食有助穩定胰島素、提高代謝、改善食慾控制，是許多藝人的愛用減脂法。

什麼是168間歇性斷食法：

「168間歇性斷食」就是一天中的進食時間限制在連續的8小時內，並在另外16小時內禁食，讓身體有足夠的空腹時間來消耗肝醣，並開始燃燒脂肪作為能量來源。這能幫助降低胰島素水平，並提升升糖素的作用，進而促使身體分解脂肪，達到減重效果。 同理，「186間歇性斷食」則是6小時進食，18小時空腹。

馬思純瘦身秘訣4：減重初期不吃水果

她表示，剛開始為了降低糖分攝取，會完全不吃水果。直到第二個月中後期，才開始吃低 GI 的莓果類，如藍莓、樹莓、草莓、桑椹。

馬思純瘦身秘訣5：改用橄欖油，烹飪避免爆炒

她強調減肥時要避開高溫爆炒，油換成熱量更低、對心血管更好的橄欖油，醬料也選擇低卡版本。吃外食或聚餐，遇到比較油的料理時，可以稍微過水再吃，可以避免攝取過多熱量。

馬思純瘦身秘訣6：生理期允許「放縱餐」

馬思純認為「堅持」是瘦身最難也最重要的事，因此偶爾的作弊日、放縱餐是可以的。當想吃大餐時，她會選在「生理期第一或第二天」當作放縱餐，讓身心放鬆。她強調，減肥不能只看體重，也要照顧心理狀態。

馬思純瘦身秘訣7：好的心態及睡眠很重要

她也提醒，良好的睡眠有助維持荷爾蒙平衡，進而影響食慾控制（瘦素、飢餓素），睡不好容易更想吃、也更容易囤脂肪。

最後她分享，如果榨蔬果汁、生酮等方法因工作或環境難以維持也沒關係。簡化以上方法，只要做到 168 或 186 斷食＋規律運動，也能擁有很好的減重效果。她強調：「找到適合自己的方式，長期做下去，才是成功關鍵。」

封面圖片來源：小紅書@小小瀟，@馬思純

