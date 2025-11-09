胖「鳳凰」登陸倒數計時！中南部防災 路徑類似「丹娜絲」

鳳凰颱風以「罕見路徑」朝台灣進發，而且還在「長大」，最快將在12日從台灣中部一帶登陸，中央氣象署示警，若登陸位置南偏，中南部恐會首先迎戰「鳳凰」。

中颱鳳凰接近台灣，路徑預估會類似7月的丹娜絲颱風，影響程度不容小覷。（圖／中央氣象署提供）

據氣象署9日觀測資訊，中颱鳳凰早上8時的中心位置在北緯14.3度，東經124.8度，以每小時28公里速度，向西北西前進。其中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，7級風平均暴風半徑250公里（西北側270公里、東北側270公里、西南側180公里、東南側260公里），10級風平均暴風半徑80公里（西北側90公里、東北側90公里、西南側60公里、東南側90公里）。

廣告 廣告

9日14時的中心位置在北緯 14.8 度，東經 123.2 度，以每小時29公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風平均暴風半徑 250 公里(西北側 270 公里、東北側 270 公里、西南側 180 公里、東南側 260 公里)，十級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 90 公里、東北側 90 公里、西南側 60 公里、東南側 90 公里)。

1911年至2024年颱風紀錄共可歸納出10類路徑，2025年的鳳凰颱風或將屬於第8類或第9類這種少見的路徑。（圖／中央氣象署提供）

氣象署預報員張承傳表示，本次鳳凰颱風路徑預測上，將因強弱程度偏北或偏南登陸，若按前中央氣象局科技中心顧問王時鼎對1911年至2024年颱風紀錄歸納出10大颱風路徑分類，這次鳳凰颱風路徑可能介於第8類「通過台灣南部海面向東或東北進行」，歷史紀錄佔3.31％，又或是第9類「通過台灣南部向東或東北進行」，歷史紀錄佔6.62％。

張承傳補充，夏季颱風大多會被太平洋高壓引導，常出現由東往西進行的路徑，但秋季與冬季生成的颱風因高壓勢力減弱、北側低壓影響，颱風接近南海時會被「拉上去」。

廣告 廣告

上1次出現類似第8類或第9類路徑的紀錄，是2025年7月的丹娜絲颱風，加上鳳凰颱風在未來48小時可能再出現變化，且還在「長壯」，張承傳提醒，如果登陸位置偏南，則中南部將是首個迎戰颱風的地區，務必留意強風豪雨和沿海長浪。

延伸閱讀

一開門就遇到熊！日秋田縣一天內傳多起熊襲事件 3人受傷送醫

日「NHK黨」主席立花孝志涉誹謗 遭警方逮捕

日本三陸近海地震 今晨狂搖6次「最大規模5.8」