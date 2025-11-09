胖「鳳凰」登陸倒數計時！中南部防災 路徑類似「丹娜絲」
鳳凰颱風以「罕見路徑」朝台灣進發，而且還在「長大」，最快將在12日從台灣中部一帶登陸，中央氣象署示警，若登陸位置南偏，中南部恐會首先迎戰「鳳凰」。
據氣象署9日觀測資訊，中颱鳳凰早上8時的中心位置在北緯14.3度，東經124.8度，以每小時28公里速度，向西北西前進。其中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，7級風平均暴風半徑250公里（西北側270公里、東北側270公里、西南側180公里、東南側260公里），10級風平均暴風半徑80公里（西北側90公里、東北側90公里、西南側60公里、東南側90公里）。
9日14時的中心位置在北緯 14.8 度，東經 123.2 度，以每小時29公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風平均暴風半徑 250 公里(西北側 270 公里、東北側 270 公里、西南側 180 公里、東南側 260 公里)，十級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 90 公里、東北側 90 公里、西南側 60 公里、東南側 90 公里)。
氣象署預報員張承傳表示，本次鳳凰颱風路徑預測上，將因強弱程度偏北或偏南登陸，若按前中央氣象局科技中心顧問王時鼎對1911年至2024年颱風紀錄歸納出10大颱風路徑分類，這次鳳凰颱風路徑可能介於第8類「通過台灣南部海面向東或東北進行」，歷史紀錄佔3.31％，又或是第9類「通過台灣南部向東或東北進行」，歷史紀錄佔6.62％。
張承傳補充，夏季颱風大多會被太平洋高壓引導，常出現由東往西進行的路徑，但秋季與冬季生成的颱風因高壓勢力減弱、北側低壓影響，颱風接近南海時會被「拉上去」。
上1次出現類似第8類或第9類路徑的紀錄，是2025年7月的丹娜絲颱風，加上鳳凰颱風在未來48小時可能再出現變化，且還在「長壯」，張承傳提醒，如果登陸位置偏南，則中南部將是首個迎戰颱風的地區，務必留意強風豪雨和沿海長浪。
延伸閱讀
一開門就遇到熊！日秋田縣一天內傳多起熊襲事件 3人受傷送醫
日「NHK黨」主席立花孝志涉誹謗 遭警方逮捕
日本三陸近海地震 今晨狂搖6次「最大規模5.8」
其他人也在看
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 5 小時前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 23 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 23 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 19 小時前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 19 小時前
鳳凰將變強颱「襲台時間」延後！專家點名這地區：有機會登陸
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，最快今晚（9）增強為強烈颱風，進入生命週期巔峰；並於明（10日）進入南海後逐漸北轉、朝台灣直撲而來，其外圍環流將影響全台；氣象署預估明（10日）、後天（11日）陸續發布海上警報，不排除登陸台灣。不過，氣象專家吳聖宇指出，鳳凰颱風原本預計下週三（12日）白天經過台灣，但進入南海後轉彎距離稍微變遠，整個時程往後延了12小時左右；如今要等到下週四（13日）晚間後才會遠離台灣。民視 ・ 6 小時前
鳳凰來襲台北會放颱風假嗎？市府：路徑不確定、持續觀察
中度颱風「鳳凰」持續增強，中央氣象署預估下周一發布海上警報，周二發布陸上警報，周三最接近台灣。對於民眾關心是否放颱風假，台北市政府表示，鳳凰颱風的轉向角度、路徑與強度仍具有高度不確定性，將持續關注後續發展。中天新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝
生活中心／李明融報導儘管已經進入到秋冬季節，但依舊有颱風生成，中颱鳳凰目前正朝菲律賓本島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，對此，中央氣象署最新預測指出鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。民視 ・ 22 小時前
颱風鳳凰可能轉強颱最快10日發海警 估13日穿台
(記者卓羽榛台北報導)氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快10日將發布海上颱風警報。13日登陸中...自立晚報 ・ 45 分鐘前