胞外體國際高峰會 產官學研齊聚亞東醫院

亞東紀念醫院院長邱冠明。

台灣外泌體學會理事長周涵怡。





亞東紀念醫院院長邱冠明在開幕致詞中強調，創新療法的演進絕不僅止於科學層面的突破，其背後更牽動著監管框架、醫學倫理考量以及臨床有效性等複雜交織的議題。他指出，在追求技術創新的同時，如何與潛在風險之間取得穩健的平衡，是當前生醫界與臨床實務面臨的最關鍵挑戰。他認為，唯有在完備的法規體系與倫理基礎下，尖端醫療研發才能真正轉化為安全且可靠的治療選擇。

周涵怡進一步表示，隨著《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》的上路，台灣目前已處於全球競爭中的極佳戰略位置，並能與各國家展開更多合作。

「2026 國際胞外體、幹細胞、法規科學與創新療法高峰會」亞東場次。

美國聖母大學化學與生物分子工程系教授Daniel Montes-Pinzon 發表專題演講 。針對長期被生醫界忽視但對組織穩態至關重要的「淋巴系統再生」提出創新解方，研發出基於功能化透明質酸（NOR-HA）的微球水凝膠（Microsphere hydrogels）。研究證實，該材料具備獨特的三維支撐與高度多孔結構，透過精準調控微粒的堆積密度與模板曲率，能有效誘導淋巴管出芽並形成具備生理功能的互連引流網絡，為乳腺癌化療後患者常見的淋巴水腫治療提供了組織工程的新契機。





印尼大學骨科權威Ismail Hadisoebroto Dilogo 於會中分享了印尼在幹細胞治療領域的領先成果 。他展示多例運動員臨床案例，包括國家隊足球員與體操選手，在接受臍帶間質幹細胞（MSC）結合支架與微創手術後，成功從嚴重軟骨缺損中康復並重返賽場，甚至奪得獎牌。研究團隊進一步運用「機器學習」分析 299 名病患的臨床數據，開發出能精準預測幹細胞治療成效（如疼痛指數 VAS 與 MRI 影像結果）的模型，協助臨床醫師優化治療決策。





日本大阪大學教授中西徹 (Tohru Nakanishi) 深入解析了日本再生醫療的獨特制度 。他提到日本的「早期核准制度」允許在小規模證據下先行上市，隨後再補足臨床試驗，雖引發《Nature》雜誌對間質幹細胞（MSC）異質性與療效不穩定的批評，但確實加速了如帕金森氏症與心力衰竭等難治疾病的研發進程。他強調，iPSC 研究正邁入關鍵期，今年二、三月預計將有重大產品審核結果公布。

中央研究院生物醫學科學研究所研究員胡哲銘。

中央研究院生物醫學科學研究所研究員胡哲銘 (Che-Ming Jack Hu) 博士，於高峰會中展示一項名為「細胞聚合物化技術」（Cell Polymerization）。這項技術能在不破壞細胞膜的前提下，於細胞內部注入水凝膠單體並光交聯形成支架，將癌細胞「凍結」在最完美的抗原呈遞狀態。





胡哲銘 指出，目前 T 細胞療法的瓶頸在於難以精準識別稀有的腫瘤反應性 T 細胞。透過這項創新工程，被聚合化的腫瘤細胞就像「免疫沙袋」，即使遭受 T 細胞強力攻擊也不會崩潰，能持續提供穩定的抗原刺激。實驗顯示，該技術在小鼠模型中實現了 100% 的存活率與腫瘤根除，且在臨床結直腸癌與肝癌樣本中，均展現了優異的腫瘤浸潤 T 細胞（TILs）擴增能力，為難治型癌症帶來嶄新希望。





針對長期受類風濕性關節炎（RA）所苦、且對現有藥物無反應的病患，亞東紀念醫院醫學研究部研究員廖秀蓉則提出新穎治療策略。目前約有 40% 的 RA 患者對生物製劑或 JAK 抑制劑反應不佳，導致嚴重的關節腫脹與骨侵蝕。廖博士團隊利用間質幹細胞（MSC）衍生的胞外體（EVs）作為核心，結合獨家的微針陣列（Microneedle Array）遞送系統，為病患打造新的治療方案。





這項策略透過奈米通道電穿孔技術，將特定的治療物質裝載於外泌體中，並利用微針直接遞送至膝關節腔。此方法不僅能顯著提高局部藥物濃度，更避開了全身給藥帶來的強烈副作用。初步臨床樣本測試顯示，即使是對傳統療法產生抗藥性的患者，在接受此項工程化外泌體治療後，關節內的破骨細胞活化也得到了顯著抑制。

聖安生醫研發副總何慧君。

聖安生醫研發副總何慧君，於高峰會中揭示公司核心技術「SOB100」標靶外泌體藥物遞送平台。該系統將外泌體轉化為精準的「特洛伊木馬」，旨在解決傳統化療藥物的脫靶毒性與耐藥性挑戰。SOB100 利用基因工程改造的 HEK293T 細胞進行生產，使其在外泌體表面表達標靶 HLA-G 的奈米抗體（VHH）。由於 HLA-G 是多種實體腫瘤逃避追蹤的關鍵免疫信號，透過體積小、穿透力強的奈米抗體進行「導航」，能使藥物精準鎖定癌細胞，大幅提升治療的選擇性。





在臨床進展與生產合規方面，何慧君指出 SOB100 已建立穩定的 GMP 生產流程，並在病毒過濾與批次一致性控制上達到嚴謹的監管要求。動物實驗數據證實，SOB100 在注射後 1 分鐘內即可迅速定位於腫瘤部位，且在治療膠質母細胞瘤 (GBM) 的模型中，能將客觀緩解率提高約 30%，並成功倍增生存期。目前 SOB100 已正式獲得美國正進行第一期人體臨床試驗，預計將於今年底完成，並計劃於 2027 年邁入二期臨床階段。







