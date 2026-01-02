胞姊目睹全程！酒店持刀刺死姊夫 夜店殺警案共犯被起訴

記者楊忠翰／台北報導

夜店殺警案林姓共犯疑因不滿姊夫偷腥，憤而持折疊刀刺死對方。（圖／翻攝畫面）

夜店殺警案共犯林諺叡，出獄後再組成「新中山聯盟」，並涉入暴力討債等案件，去年7月間，林諺叡在台北市某酒店持折疊刀刺死陳姓姊夫，警方將他依殺人罪嫌移送法辦；2日台北地檢署依殺人罪嫌起訴林諺叡，本案將交由台北地院國民法官庭審理。

檢警調查，去年7月23日晚間時分，林諺叡在忠孝東路四段某酒店飲酒作樂，姊姊帶著陳姓姊夫到包廂借錢，讓他感覺很沒面子，亦不滿姊夫沒照顧好姊姊，雙方當場爆發激烈口角。

隔天凌晨3時許，姊姊認為林諺叡已經喝醉，遂與丈夫先行離開，沒想到林諺叡追出包廂，雙方在電梯口發生拉扯，林諺叡持摺疊刀猛刺姊夫左胸、左背等部位；警消獲報後趕抵現場，先對姊夫進行CPR，再將人送至國泰醫院救治，凌晨4時17分，姊夫因傷勢過重宣告不治。

警方同步趕抵現場，並依殺人現行犯逮捕酒醉的林諺叡，還查扣犯案時所用的折疊刀；林諺叡應訊時表示，他認為姊夫在外偷吃，沒照顧好自己姊姊，他一時氣憤才會出手傷人。

儘管林諺叡宣稱酒醉失控，但亞東醫院鑑定後認為，案發前林諺叡有喝酒，辨識行為違法能力卻未明顯降低，因此不符合減刑條件，檢察官偵結後依殺人罪嫌將林諺叡起訴，案件亦將交由國民法官審理。

