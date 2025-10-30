胡仁順揭光復重建會沒邀在地民代？錢都是「他」爭取的！
論壇中心／李佳穎報導
花蓮馬太鞍堰塞湖釀災，國民黨立委傅崐萁昨（27）日召開重建會議，卻僅邀請部分災民到場，讓無黨籍議長張峻氣的闖入大踹會議桌。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順也在《台灣最前線》分析，這就是傅崐萁的慣用手法，「用重建款去帶地方的風向」，只要新聞上呈現的都是，他去替花蓮鄉親爭取相關的預算就好。
另外，胡仁順分析，身為「災民」的議員都未被邀請，現場僅有國民黨民代，操作方式更和「0403震災」一樣，「難怪議長看到這麼多前例，會如此擔心氣憤。」
原文出處：最前線(影)／傅崐萁慣用帶風向手法？胡仁順：讓花蓮人覺得錢都是他爭取的！
