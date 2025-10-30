胡仁順揭花蓮縣府救災經費黑洞 便當竟近億

花蓮縣議員胡仁順(著橘色背心者)關心光復地區的災情況狀。(胡仁順臉書)

花蓮縣議員胡仁順今(30)日揭露花蓮縣政府救災經費使用異常，指出縣府在災後僅短短28天內便花費近億元災害準備金購買便當，平均每日超過3萬2000個；此外，慰助金支出金額與實際發放金額嚴重不符，疑點重重。他強調，將於明日縣議會定期會上要求縣長徐榛蔚說明。





胡仁順指出，依縣府資料顯示，10月20日前，縣府動支災害準備金共計9166萬7040元作為「救災人員餐盒費用」。若以每個便當100元計算，等於購買了超過91萬個便當，平均每日超過3萬2000個，遠高於縣府先前宣稱的「連假高峰2.5萬個、平日約8000個」的用量。胡質疑，在慈濟與義煮團體持續提供熱食的情況下，縣府便當採購量何以如此龐大？

他同時指出，慰助金發放金額更令人驚訝。縣府災準金動支2.8億元作為「受災民眾慰助金」，以3325戶計算，平均每戶8萬4210元；而捐款專戶另撥2億1857萬元，平均每戶6萬5735元。胡仁順質問：「縣府說每戶5萬元，但照帳面計算，每戶應拿到14萬多元，錢呢？誰有領到？」





胡仁順強調，明天議會將召開災後專案報告，他將要求縣長親自說明災準金與慰助金的流向，並要求公開所有採購及發放明細，「花蓮人民有權知道，這筆救命錢到底花到哪裡去了！」