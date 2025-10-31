胡仁順爆出花縣府救災28天 花費近1億元訂便當

政治中心／綜合報導

花蓮縣議員胡仁順在臉書公開災害準備金使用彙整表，驚見救災28天，縣府竟然花了近一億元在訂便當，質疑是否真的發3萬個便當，對此行政院政務委員季連成幫忙緩頰，要實際問負責便當的縣府，及中央農糧署才會知道。

車子裡裝滿便當，志工排成人龍接力發送，這些便當都是要送去災區解決災民、志工吃飯問題，不過民進黨花蓮縣議員胡仁順，在審查救災第二預備金時發現，截自10月22日共救災28天的餐費，就高達近一億元。

廣告 廣告

花蓮縣議員（民）胡仁順：「每一分的預算，都應該要花在刀口上，我們在這一次看到災害準備金的使用，尤其在便當的部分，動支了9100多萬，當然不禁讓人質疑，花蓮縣政府在災害的過程中，搶救的過程中，花費了大筆的預算在便當上面，當然花蓮縣政府要出來解釋。」





花蓮王新封號「便當王」？胡仁順驚爆出花蓮縣府救災28天 花近1億元訂便當

車子裡裝滿便當，志工排成人龍接力發送，這些便當都是要送去災區解決災民、志工吃飯問題。（圖／民視新聞）





花蓮在地議員胡仁順粗估，若每個便當以100元計算，等於共採購了超過91萬個便當，平均每天要吃掉3萬多份，消息曝光，網友湧入傅崐萁臉書大酸，花蓮的便當好貴啊！挖走300億，這次要拿幾億買便當？便當都買快一億了，傅總召真的辛苦了。

國民黨立院總召傅崐萁vs.記者：「委員您怎麼看200億變成300億，結果網友酸您是便當王。」面對外界質疑，傅崐萁沒有回應，花蓮縣政府則回應，實際執行金額為4092萬多元，而行政院政務委員季連成也趕緊幫忙出面緩頰。





花蓮王新封號「便當王」？胡仁順驚爆出花蓮縣府救災28天 花近1億元訂便當

立法院長韓國瑜敲下議事槌，花蓮馬太鞍溪堰塞湖，災後重建特別條例，三讀通過。（圖／民視新聞）





行政院政務委員季連成：「我們每一天在災區的人，大概是如果說是最旺的時候，就是假日廣大的志工進來的話，一天大概假日是三萬個便當，（吃到一億會不會太多？），這個要問實際上，負責便當的人才會知道。」

立法院長韓國瑜：「花蓮馬太鞍堰塞湖，災後重建特別條例，制定通過。」立法院長韓國瑜敲下議事槌，花蓮馬太鞍溪堰塞湖，災後重建特別條例，三讀通過，預算規模300億元，未來這筆重建經費是否能花在刀口上，外界等著看。

原文出處：花蓮王新封號「便當王」？胡仁順驚爆出花蓮縣府救災28天 花近1億元訂便當

更多民視新聞報導

確定？鄭麗文喊普丁不是獨裁者 法律學者驚嘆：刷新定義

鄭麗文竟稱普丁「不是獨裁者」 陳冠廷轟背離國際共識：恐損台灣信譽

國民黨團滅？立委許宇甄、盧縣一等9人涉偽造連署 檢方決定起訴

