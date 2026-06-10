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胡仁順爆消防員自付超額水電費 徐榛蔚允諾不足改善 147

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

近期基層消防員被爆出不能開冷氣，引起全國熱議。花蓮縣議員胡仁順今（10）日指出，花蓮算還好，幾乎都可以開冷氣，但花蓮居然需要消防員「共同負擔超額水電費」，讓他質疑日前發生馬太鞍溪暴漲人遭沖走事件，剛從馬太鞍溪泥裡救人的消防員、在大火中搶救的消防員，竟然要自己付執勤時間的水電費？胡更直言，花蓮縣府台北聯絡處1年水電費都比1個分隊還高。

胡仁順指出，消防員執勤，一次就是24小時，期間會有出勤、訓練、業務等工作，公共區域有辦公區域、備勤室，這是上班時間使用；寢室則是私人休息用。此外，大多數的分隊，寢室用電要自行插卡算電費《但公共區域超過預算的水電費還要隊員們自行分擔，有分隊隊員1個人1期繳1千多元的，花蓮縣自強分隊就在消防大樓，所以經常被長官要求關冷氣，並沒有「吹免驚」。

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針對日前花蓮消防局回應「有些同仁使用高耗能電器，例如微波爐、電鍋、沒有設定電熱器等」，胡仁順質疑，事實上縣府各局處、議會，甚至許多公司也有微波爐、有電鍋、咖啡機、熱水瓶，大家可以加熱自己帶的食物，這完全是正常需求，也沒有人因此付過水電費。

胡仁順直言，消防分隊的用電，除了冷氣、民生電器用品，各種設備，近期為了攜帶方便，很多油壓設備都電氣化且科技化，所以要吃電的消防設備、3c用品大量增加，用電也大量增加。而且警消有大量的體力訓練工作、24小時值班運作、分隊位置可能在偏遠地區，怎麼可能是跟一般早九晚五的公務員一樣的冷氣使用費用？

「消防局到底是有多窮困導致水電費預算這麼不足？」胡仁順提到，消防局的水電費115年預算，消防局本部消防大樓，水電費預算是353萬2000元/年；轄下24個分隊，水電費預算是82萬8000元，平均每個分隊一年有3萬4500元水電費可以用，每個分隊每個月將近2875元（有多餘預算會少量補貼）。

另外，胡仁順再提，更令他火大的是，花蓮縣政府台北聯絡處編制2個人，1年4萬2000元，為什麼水電費比1個分隊還高？對此，花蓮縣長徐榛蔚回應，水電費都要分隊編到足夠，友善環境縣府全力支持，每年編列預算前，也會要求消防局如果有不足要提出來改善。

胡仁順強調，此後要是還有不能開冷氣、需要分擔水電費的情況，他會嚴格處理。至於若有其他分隊不思改進，反而急著抓「吹哨者」，若再這樣，他一定會公布並檢舉。

照片來源：胡仁順臉書

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