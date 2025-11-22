胡佛研究員：李登輝訪美 導致美台關係失衡
國史館與李登輝基金會22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭表示，1995年李登輝訪問康乃爾，導致美國檢討對台政策；美國國安會亞太事務主任蘇葆立認為，讓李訪美，已讓台美關係「失去平衡」，華府主政者認定，一旦兩岸發生衝突，把美國推下水，將導致無法預測的嚴重後果。
國史館長陳儀深會後受訪指出，李登輝當年康乃爾之行，外界只知道美方有人反對，但林孝庭呈現的資料，首度曝光當年美國總統柯林頓為此在內部承受龐大壓力。
林孝庭說，當時美國的民意機構參眾議院非常歡迎李訪美，但美國行政部門幕僚上呈的備忘錄都持反對意見，卻全被柯林頓退回，獨排眾議讓李成行。
林孝庭表示，後來美方對李充滿政治意味的講稿非常不悅，亞太助理國務卿羅德忍不住痛批李登輝「完全出賣了我們」，大陸官方發言人也用「認賊作父」評論李登輝，並召回駐美大使、宣布在台灣海峽展開導彈試射與軍演。
林孝庭表示，白宮國安會不斷檢討李登輝訪美後的美中台關係，美方官員也開始認定，唯有把中國視為重要夥伴，彼此尊重、信任，兩大強權才能攜手面對21世紀的挑戰，因此定調美國不能再被北京或台北任何一方牽著鼻子走，美國最大利益就是維持台海地區和平穩定。
北醫大學通識教育中心教授、國際政治學者張國城則指出，當時李登輝面對台美、兩岸關係，都還在基本可控且安全情勢無虞的階段，但今天台灣的國際空間更狹窄，國內對立更深，兩岸軍力對比也完全改變，現在賴清德總統面臨的台灣內外局勢，更類似蔣介石1950年代的台灣，「所以恐怕更要接近、體會李登輝的堅韌及統治哲學」。
