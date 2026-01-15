胡佛研究所成立「施明德專檔」 獄中絕食手稿首度曝光
美國史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會合作，今（15日）舉行「施明德先生專檔」成立茶會暨合作簽署儀式，現場展出許多史料，也首度展覽施明德未公開的珍貴手稿，包括他在獄中2次絕食，寫給時任總統蔣經國、李登輝的親筆信。
今天是施明德85週年冥誕，史丹佛大學胡佛研究所檔案館、施明德文化基金會今舉行施明德先生專檔」成立茶會暨合作簽署儀式，立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、海基會董事長蘇嘉全、施明德文化基金會董事長施陳嘉君、胡佛研究所檔案館東亞館藏部主任林孝庭、AIT（美國在台協會）前處長司徒文、富邦董事長蔡明忠、前台大校長管中閔等人都到場。
現場首度展覽施明德未公開之珍貴手稿，包括他在獄中寫給兩位總統的信：一是1985年他宣布無限期絕食抗議時，給總統蔣經國的信；二是1990年他在絕食期間給總統李登輝的信。
林孝庭指出，施明德是近代台灣史上最具影響力的人物之一，從學術研究的角度觀察，施明德不但在體制外勇敢衝撞威權政治的紅線，希望以一己之力打破政治壟斷，實現台灣的民主化，同樣也曾在體制內，於1990年代以在野黨民進黨主席身分，致力於推動朝野大和解以及兩岸和平。胡佛檔案館是全世界第一個以收藏史料文物為宗旨的學術智庫，其歷史甚至比美國國家檔案館還要久遠，希望隨著施明德專檔在胡佛檔案館的保存、整理與公開，國際學術界對於施明德個人乃至整個戰後台灣歷史的關注與研究，都能提高至一個新的台階與視野。
施明德夫人、施明德文化基金會董事長施陳嘉君致詞表示，施明德一生被叛2次無期徒刑、3次坐牢，第一次坐牢時才21歲，等到出獄時49歲半，可是已坐將近20年的牢，在坐牢期間，他絕食4年7個月、被灌時3040次，第三次坐牢時，台灣已總統直選，可是他卻為了曾主張的總統直選，再度入獄50天，這些苦難化為抽象、驚人的數字，呈現在我們的面前，是那麼不可思議、難以想像。
施陳嘉君指出，施明德活著時，總是不喜歡談論自己苦難的過去，他說他的人生太苦了，他不願意回想，於是他永遠保持著對當下的好奇心，總是分析當下、思考未來，觀察世界的變動，研究解決方案。
施陳嘉君說，今天現場展示很多首次公開的史料，其中有一封是施明德絕食的前夕，寫給蔣經國總統的一封親筆信。美麗島軍法大審時，面對唯一死刑的施明德，他趴在牢房的地上，在沒任何參考資料的情況下，奮筆疾書6萬字《奉獻者的最後剖白》。她也現場讀了一段，「我只能選擇解剖自己的心臟，而擱置其他的器官，我必須做這次赤裸裸的剖心工作，絕對不是企圖為自己脫罪，我的一生有罪、無罪，我的行為是罪、非罪，完全我早已經決定交給歷史的法庭來裁決，我完全不在乎這個事實的法庭將如何施展它世俗的權利。」
施陳嘉君表示，之後在施明德出庭的那一天，他獻給了台灣的歷史及台灣人民一朵又一朵更加燦爛的微笑，就這樣他的人生第二次再被判處無期徒刑。當他再度回到綠島監獄時，他並沒停止戰鬥，當他開始決定無限期絕食時，施明德提起筆，再一次記錄下《奉獻者的最後腳步》，在尾聲時，是這樣寫的，「3月31日夜9點，我把劉隊長找來，正式的把施明德絕食聲明還有給蔣經國的函交給他，然後我把房內所有可以吃的東西通通都搬到外役的房裡，然後把遺書還有信信函及房內所有箱子都加上封條，把筷子折斷、把碗打破，以示今生不再進食，這一場不知如何演變，也不知怎麼收場的聖戰，終於要展開了，這將是我一生最重要的戰鬥之一。」
施陳嘉君提到，這份手稿，連同絕世日記大概有5萬字，這些都是從來沒有公開過的歷史資料。1980年，《奉獻者的最後剖白》，是施明德被迫面對死刑時留下的；1985年，《奉獻者的最後腳步》，是他自願走上祭壇的腳步，美麗島軍法大審，施明德孤軍奮戰，笑傲統治者的法庭，但紅衫軍圍城，他跪謝蒼天與人民的支持。每一個歷史的關鍵時刻，他總是讓人眼睛為之一亮、總能讓人驚艷。
施陳嘉君說，她曾問過施明德，施說軍法大審時，是蓄謀已久，且在內心無數次的綵排，這在他的回憶錄裡有寫到，可是圍城那一夜，他說他感動的連上台之前要說什麼都不知道，就這樣走上台去，自然而然地跪下感謝蒼天。他經常說在人生的路上，角色的選擇要正確，可是角色的扮演要忠誠，而他總是給自己選擇最艱難的角色，奉獻者、寬恕者、和解者，哪一個角色，不是這世界上最吃力不討好的角色呢？
施陳嘉君表示，1995年，當全世界都在憂慮民進黨的台獨黨綱將威脅台海現狀時，施明德在華府對世界說，台灣已經是一個主權獨立的國家，民進黨執政不必也不會宣告台灣獨立，世界放心了，可是民進黨的支持者卻莫名其妙地反彈了起來，難道他們都沒有讀過美麗島總指揮的奉獻者的最後剖白嗎？自始至終，施明德從未一絲一毫的背離過自己所追求的政治目標。
施陳嘉君提到，今天施明德先生專檔成立，將珍藏施明德一生的苦難與傳奇，必定能拓展國際學術界推動的台灣研究，基金會所有的董事也將一起全力的支持並推動。
