胡佛研究所成立「施明德專檔」 韓國瑜肯定對台灣民主巨大貢獻：從排斥到尊敬推崇
美國史丹佛大學胡佛研究所與施明德文化基金會合作，於今天（1/15）正式成立「施明德專檔」，首度展示許多未公開史料。施明德夫⼈、施明德基⾦會董事長施陳嘉君表示，「當歷史能夠被好好的保存，就是給真相買了一個保險。當知識可以被公開的研究，民主就會更有抵抗力，當跨國的合作可以形成，人類的公共利益就能夠走得更遠。」立法院長韓國瑜回憶起出身眷村的自己，對於施明德剛開始是「畏懼、遙遠、可怕，甚至深深的排斥」，到後來因自己擔任「倒扁紅衫軍」副總指揮後，更認識施明德的理念。韓國瑜推崇施明德對於台灣民主貢獻「一生的奮鬥，已經變成了符號、圖騰、精神的象徵。很多文字裡沒有辦法形容。」
一生致力追求台灣獨立與民主自由的前民進黨主席施明德，2年前去世，在他的生日也是忌日的今天（1/15），由美國史丹佛大學胡佛研究所（The Hoover Institution on War, Revolution, and Peace，簡稱Hoover Institution）與施明德文化基金會合作成立「施明德專檔」。史丹佛⼤學胡佛研究所檔案館主任林孝庭與施明德夫⼈、施明德⽂化基⾦會董事長施陳嘉君共同簽署協議。
立法院院長韓國瑜、⺠進黨立法院黨團總召柯建銘、前美國AIT處長司徒⽂、前台大校長管中閔、富邦金控董事長蔡明忠等人應邀出席簽署儀式與茶會，現場並且首度展示施明德絕食⽇記等未公開史料，並且將施明德的歷史原⾳重現。
施明德遺孀、施明德文教基金會董事長施陳嘉君致詞，首先以會場展出施明德在美麗島事件逃亡被捕時的照片指出，2年前施明德去世後做百日，許多友人2年前到施宅客廳看到這幅照片，那是施明德於1980年1月8號被捕時，下巴貼滿了紗布的照片。很多人看到照片時都說記得這張照片，「因為那是我人生第一次看到施明德的樣子。」
施陳嘉君說，當時施明德是一位坐牢15年剛出獄的政治犯，又經過了26天鋪天蓋地的通緝之後，成為了那一年最轟動的「江洋大盜」，但在這張照片裡面卻記錄了一個被逮捕之後，全口假牙被摘除、沒有牙齒的施明德，「他用盡了他全身所有的力量，想要擠出一個溫柔堅定尊嚴的笑容，來送給這個世界，因為他知道那將是他生前最後一張照片。」隨後，施明德又被判處了人生中第二個無期徒刑。
施陳嘉君回憶，施明德活著的時候，總是不喜歡談論自己苦難的過去，自己說他的人生太苦了，他不願意回想，於是他永遠保持著對當下的好奇心，
總是分析當下思考未來，觀察著世界的變動，研究解決方案。「就在他驟然離世的前夕，他還在研究著怎麼樣在台灣推動「金馬非軍事區化」，然後來卸除兩岸衝突的這個危機。」
施陳嘉君也說，「甚至就在他驟然離世之前，還在研究著台灣未來AI怎麼發展，他還傳了一個簡訊給他的好友蔡明忠先生，在討論AI的問題。」
施陳嘉君表示，今天胡佛研究所（Hoover Institution）的「施明德先生專檔」成立，將珍藏施明德一生的苦難與傳奇，必定能夠拓展國際學術界推動的台灣研究，施明德基金會所有的董事都將一起全力的支持並推動。
施陳嘉君也指出，在現場們展示很多今天首次公開的史料之中，有一封是施明德絕食的前夕寫給蔣經國總統的一封親筆信函的正本。「這要特別感謝李念祖大律師，他在2003年的時候，分文未取、義務的替施明德先生打官司，控告國家檔案局，所以讓我們能夠取回當年統治者以非法的手段所扣押的私人文件。」
施陳嘉君指出，施明德他經常說在人生的路上，角色的選擇要正確，可是角色的扮演要忠誠，「而他總是給自己選擇最艱難的角色、奉獻者、寬恕者、和解者，哪一個角色不是這個世界上最吃力不討好的角色呢？」
施陳嘉君進一步指出，1995年當全世界都在憂慮民進黨的《台獨黨綱》，將威脅台海現狀的時候，時任民進黨主席的施明德在美國華府對世界說「台灣已經是一個主權獨立的國家，民進黨執政不必、也不會宣告台灣獨立。」，但是當「世界放心了，可是民進黨的支持者卻莫名其妙的反彈了起來，難道他們都沒有讀過《美麗島總指揮的奉獻者的最後剖白》嗎？ 這一本就是後來出版、叫做《施明德的遺囑》這本書，在書裡頭，關於『中華民國模式的台灣獨立』或者關於兩岸問題的解決方案，都是最重要的篇章，所以自始至終、施明德先生從未一絲一毫的背離過自己所追求的政治目標。」
施陳嘉君也指出，去年要成立施明德專檔過程時，剛好自己要啟程去哈佛大學擔任訪問學人，於是胡佛研究所主動聯繫上自己的女兒施密娜，由她進行溝通，「只好麻煩我的女兒，她這一年非常辛苦的溝通，然後真的辛苦了。」最後，施陳嘉君也向施明德說「天上的、親愛的Nori，生日快樂。」
1990年與施明德相識後，投入國會全面改選等政治運動的民進黨立法院黨團總召柯建銘，回憶起當年替施明德製作了他出獄後第一副全口假牙，很驕傲的說，「施明德是我自己的老大。沒有錯，他出獄以後第一副全口假牙是我做的，這是我一生中的榮幸。」
柯建銘說，施明德主席他的一生，不改其志，充滿傳奇與精彩，而且我們知道他最有名的他是先知，也是實踐者。而且也知道他有「四不」，不背叛他的理想，不背叛他的價值，不背叛他的原則，也不背叛台灣。柯建銘也指出，自己一生中最大的榮幸是跟前院長蘇嘉全一起參與「國會全面改選」進入立法院，也才有機會認識立法院長韓國瑜。雖然自己在1998年曾有意參選縣市長，但因為時任黨主席的施明德一句話：「 建銘，留在國會拼獨立。」，「這一留我留了25年，做了25年立委，這一屆做完我也即將離開立法院。」
而曾經與施明德合作，一同投入「百萬倒扁紅衫軍」、擔任副總指揮的立法院長韓國瑜也應邀致詞。韓國瑜表示，原本幕僚今天準備的文字稿很精彩，但是要表達對於施明德一生的寫照，「我想發自內心的，像剛才我們柯總召發自內心的發言是最讓人感動。」
韓國瑜說，其實自己過去對施明德完全不認識，讀大學時代開始啟蒙思想
看了一些雜誌、書報，慢慢對台灣的民主產生了興趣。「這時候『施明德』三個字時常跳出來，對我成長的背景『眷村』來說，『施明德』三個字代表畏懼、遙遠、可怕，甚至讓我們深深的排斥。」
韓國瑜說，結果第一屆立法委員增額選舉、民國81年，全面立法院改選，包括魏耀乾、蘇嘉全、柯建銘總召等人，「我們全部在立法院報告，有些現在還在，有些已經駕鶴西去。」
韓國瑜回憶起自己第一次跟施明德講話，其實一共只講過2次話，第一次
就是跟陳水扁打架，事後，施明德當時是民進黨主席，帶著蘇嘉全，「我到現在都記得，他手插了口袋，很小聲的說『韓委員』。」
韓國瑜說，自己當時對施明德感覺是「很遙遠、又內心有一點陌生，然後又覺得立法委員的尊嚴也很重要，民主也很重要，這個狀態之下這個心結怎麼解開？ 我跟施明德主席說『我會負責，打架不好，向全台灣人民道歉！』從此就再也沒講過話。若干年之後，『倒扁』風起雲湧，當時的立委魏耀乾也是倒扁副總指揮等人就推薦我，我又見到施主席，雖然是立法院老同事，從來沒講過話，然後我也是為了陳水扁的事情，反而也有經歷過的接觸。」
韓國瑜說，嚴格來說，對於施明德，自己不能像柯總召這麼了解，「但對我來講，施明德主席，我們從學生時代，非常尊敬他，推崇他的理念。」
韓國瑜說想用一句話來形容對施明德的看法：「我們不怕黑暗，我們只怕喪失掉在黑暗中追求光明的勇氣，我覺得施明德主席這一生的奮鬥，已經變成了符號 圖騰、精神的象徵。很多文字裡沒有辦法形容。」
韓國瑜強調，施明德讓民主走到這一步，「施明德主席的貢獻太大太大，我覺得這是我發自內心對施主席的看法，也是對他的推崇。」今天對於年輕人來講，施明德在網路、手機發達的時代可能已經慢慢遙遠，但是一個偉大的先行者的精神、信念、價值觀，應該要有一群人不倦熱心的推動下去。
韓國瑜說，「台灣民主走到今天這一步，華人世界，我們實際上很驕傲說，台灣的民主是我們最重要的寶藏，施明德主席在這個寶藏上做了巨大的貢獻，犧牲他的自由、犧牲他的健康、犧牲他的家庭。我覺得今天在施主席85歲冥誕的時候來做這樣的追思，也希望他奮鬥的精神，跟他的信仰，讓我們台灣的民主 我們最驕傲的無形的資產，能夠繼續傳承下去。」
更多太報報導
AIT重申「支持1.25兆國防特別預算」 黃國昌不認被打臉：立委就是要反映民眾心聲
施明德勸留立院「拼台灣獨立」一留25年 柯建銘：本屆做完離開立院
彈劾時程出爐！立院下週邀賴清德說明 府尊重：籲在野把握時間審預算、法案
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 5 小時前 ・ 224
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 84
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 23
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 269
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 154
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 85
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 4 小時前 ・ 93
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 3 小時前 ・ 18
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 2
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 2 小時前 ・ 119
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 5
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 6