胡佛研究所成立「施明德專檔」 韓國瑜肯定對台灣民主巨大貢獻：從排斥到尊敬推崇

左起民進黨立院總召柯建銘、史丹佛大學胡佛研究所檔案館 主任林孝庭、施明德遺孀施陳嘉君、立法院長韓國瑜、富邦董事長蔡明忠出席施明德先生專檔成立大會。李政龍攝



美國史丹佛大學胡佛研究所與施明德文化基金會合作，於今天（1/15）正式成立「施明德專檔」，首度展示許多未公開史料。施明德夫⼈、施明德基⾦會董事長施陳嘉君表示，「當歷史能夠被好好的保存，就是給真相買了一個保險。當知識可以被公開的研究，民主就會更有抵抗力，當跨國的合作可以形成，人類的公共利益就能夠走得更遠。」立法院長韓國瑜回憶起出身眷村的自己，對於施明德剛開始是「畏懼、遙遠、可怕，甚至深深的排斥」，到後來因自己擔任「倒扁紅衫軍」副總指揮後，更認識施明德的理念。韓國瑜推崇施明德對於台灣民主貢獻「一生的奮鬥，已經變成了符號、圖騰、精神的象徵。很多文字裡沒有辦法形容。」

廣告 廣告

施明德遺孀施陳嘉君、女兒施蜜娜。李政龍攝

一生致力追求台灣獨立與民主自由的前民進黨主席施明德，2年前去世，在他的生日也是忌日的今天（1/15），由美國史丹佛大學胡佛研究所（The Hoover Institution on War, Revolution, and Peace，簡稱Hoover Institution）與施明德文化基金會合作成立「施明德專檔」。史丹佛⼤學胡佛研究所檔案館主任林孝庭與施明德夫⼈、施明德⽂化基⾦會董事長施陳嘉君共同簽署協議。

立法院院長韓國瑜、⺠進黨立法院黨團總召柯建銘、前美國AIT處長司徒⽂、前台大校長管中閔、富邦金控董事長蔡明忠等人應邀出席簽署儀式與茶會，現場並且首度展示施明德絕食⽇記等未公開史料，並且將施明德的歷史原⾳重現。

海基會董事長蘇嘉全出席施明德先生專檔成立大會。李政龍攝

施明德遺孀、施明德文教基金會董事長施陳嘉君致詞，首先以會場展出施明德在美麗島事件逃亡被捕時的照片指出，2年前施明德去世後做百日，許多友人2年前到施宅客廳看到這幅照片，那是施明德於1980年1月8號被捕時，下巴貼滿了紗布的照片。很多人看到照片時都說記得這張照片，「因為那是我人生第一次看到施明德的樣子。」

施陳嘉君說，當時施明德是一位坐牢15年剛出獄的政治犯，又經過了26天鋪天蓋地的通緝之後，成為了那一年最轟動的「江洋大盜」，但在這張照片裡面卻記錄了一個被逮捕之後，全口假牙被摘除、沒有牙齒的施明德，「他用盡了他全身所有的力量，想要擠出一個溫柔堅定尊嚴的笑容，來送給這個世界，因為他知道那將是他生前最後一張照片。」隨後，施明德又被判處了人生中第二個無期徒刑。

司徒文（前美國AIT處長）出席施明德先生專檔成立大會。李政龍攝

施陳嘉君回憶，施明德活著的時候，總是不喜歡談論自己苦難的過去，自己說他的人生太苦了，他不願意回想，於是他永遠保持著對當下的好奇心，

總是分析當下思考未來，觀察著世界的變動，研究解決方案。「就在他驟然離世的前夕，他還在研究著怎麼樣在台灣推動「金馬非軍事區化」，然後來卸除兩岸衝突的這個危機。」

施陳嘉君也說，「甚至就在他驟然離世之前，還在研究著台灣未來AI怎麼發展，他還傳了一個簡訊給他的好友蔡明忠先生，在討論AI的問題。」

施陳嘉君表示，今天胡佛研究所（Hoover Institution）的「施明德先生專檔」成立，將珍藏施明德一生的苦難與傳奇，必定能夠拓展國際學術界推動的台灣研究，施明德基金會所有的董事都將一起全力的支持並推動。

施陳嘉君也指出，在現場們展示很多今天首次公開的史料之中，有一封是施明德絕食的前夕寫給蔣經國總統的一封親筆信函的正本。「這要特別感謝李念祖大律師，他在2003年的時候，分文未取、義務的替施明德先生打官司，控告國家檔案局，所以讓我們能夠取回當年統治者以非法的手段所扣押的私人文件。」

施陳嘉君指出，施明德他經常說在人生的路上，角色的選擇要正確，可是角色的扮演要忠誠，「而他總是給自己選擇最艱難的角色、奉獻者、寬恕者、和解者，哪一個角色不是這個世界上最吃力不討好的角色呢？」

富邦集團董事長蔡明忠出席施明德先生專檔成立大會。李政龍攝

施陳嘉君進一步指出，1995年當全世界都在憂慮民進黨的《台獨黨綱》，將威脅台海現狀的時候，時任民進黨主席的施明德在美國華府對世界說「台灣已經是一個主權獨立的國家，民進黨執政不必、也不會宣告台灣獨立。」，但是當「世界放心了，可是民進黨的支持者卻莫名其妙的反彈了起來，難道他們都沒有讀過《美麗島總指揮的奉獻者的最後剖白》嗎？ 這一本就是後來出版、叫做《施明德的遺囑》這本書，在書裡頭，關於『中華民國模式的台灣獨立』或者關於兩岸問題的解決方案，都是最重要的篇章，所以自始至終、施明德先生從未一絲一毫的背離過自己所追求的政治目標。」

施陳嘉君也指出，去年要成立施明德專檔過程時，剛好自己要啟程去哈佛大學擔任訪問學人，於是胡佛研究所主動聯繫上自己的女兒施密娜，由她進行溝通，「只好麻煩我的女兒，她這一年非常辛苦的溝通，然後真的辛苦了。」最後，施陳嘉君也向施明德說「天上的、親愛的Nori，生日快樂。」

1990年與施明德相識後，投入國會全面改選等政治運動的民進黨立法院黨團總召柯建銘，回憶起當年替施明德製作了他出獄後第一副全口假牙，很驕傲的說，「施明德是我自己的老大。沒有錯，他出獄以後第一副全口假牙是我做的，這是我一生中的榮幸。」

民進黨立院總召柯建銘出席施明德先生專檔成立大會。李政龍攝

柯建銘說，施明德主席他的一生，不改其志，充滿傳奇與精彩，而且我們知道他最有名的他是先知，也是實踐者。而且也知道他有「四不」，不背叛他的理想，不背叛他的價值，不背叛他的原則，也不背叛台灣。柯建銘也指出，自己一生中最大的榮幸是跟前院長蘇嘉全一起參與「國會全面改選」進入立法院，也才有機會認識立法院長韓國瑜。雖然自己在1998年曾有意參選縣市長，但因為時任黨主席的施明德一句話：「 建銘，留在國會拼獨立。」，「這一留我留了25年，做了25年立委，這一屆做完我也即將離開立法院。」

而曾經與施明德合作，一同投入「百萬倒扁紅衫軍」、擔任副總指揮的立法院長韓國瑜也應邀致詞。韓國瑜表示，原本幕僚今天準備的文字稿很精彩，但是要表達對於施明德一生的寫照，「我想發自內心的，像剛才我們柯總召發自內心的發言是最讓人感動。」

韓國瑜說，其實自己過去對施明德完全不認識，讀大學時代開始啟蒙思想

看了一些雜誌、書報，慢慢對台灣的民主產生了興趣。「這時候『施明德』三個字時常跳出來，對我成長的背景『眷村』來說，『施明德』三個字代表畏懼、遙遠、可怕，甚至讓我們深深的排斥。」

立法院長韓國瑜出席施明德先生專檔成立大會。李政龍攝

韓國瑜說，結果第一屆立法委員增額選舉、民國81年，全面立法院改選，包括魏耀乾、蘇嘉全、柯建銘總召等人，「我們全部在立法院報告，有些現在還在，有些已經駕鶴西去。」

韓國瑜回憶起自己第一次跟施明德講話，其實一共只講過2次話，第一次

就是跟陳水扁打架，事後，施明德當時是民進黨主席，帶著蘇嘉全，「我到現在都記得，他手插了口袋，很小聲的說『韓委員』。」

韓國瑜說，自己當時對施明德感覺是「很遙遠、又內心有一點陌生，然後又覺得立法委員的尊嚴也很重要，民主也很重要，這個狀態之下這個心結怎麼解開？ 我跟施明德主席說『我會負責，打架不好，向全台灣人民道歉！』從此就再也沒講過話。若干年之後，『倒扁』風起雲湧，當時的立委魏耀乾也是倒扁副總指揮等人就推薦我，我又見到施主席，雖然是立法院老同事，從來沒講過話，然後我也是為了陳水扁的事情，反而也有經歷過的接觸。」

韓國瑜說，嚴格來說，對於施明德，自己不能像柯總召這麼了解，「但對我來講，施明德主席，我們從學生時代，非常尊敬他，推崇他的理念。」

韓國瑜說想用一句話來形容對施明德的看法：「我們不怕黑暗，我們只怕喪失掉在黑暗中追求光明的勇氣，我覺得施明德主席這一生的奮鬥，已經變成了符號 圖騰、精神的象徵。很多文字裡沒有辦法形容。」

韓國瑜強調，施明德讓民主走到這一步，「施明德主席的貢獻太大太大，我覺得這是我發自內心對施主席的看法，也是對他的推崇。」今天對於年輕人來講，施明德在網路、手機發達的時代可能已經慢慢遙遠，但是一個偉大的先行者的精神、信念、價值觀，應該要有一群人不倦熱心的推動下去。

韓國瑜說，「台灣民主走到今天這一步，華人世界，我們實際上很驕傲說，台灣的民主是我們最重要的寶藏，施明德主席在這個寶藏上做了巨大的貢獻，犧牲他的自由、犧牲他的健康、犧牲他的家庭。我覺得今天在施主席85歲冥誕的時候來做這樣的追思，也希望他奮鬥的精神，跟他的信仰，讓我們台灣的民主 我們最驕傲的無形的資產，能夠繼續傳承下去。」

更多太報報導

AIT重申「支持1.25兆國防特別預算」 黃國昌不認被打臉：立委就是要反映民眾心聲

施明德勸留立院「拼台灣獨立」一留25年 柯建銘：本屆做完離開立院

彈劾時程出爐！立院下週邀賴清德說明 府尊重：籲在野把握時間審預算、法案