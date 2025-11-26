胡凱兒樂團被抖出「戴髮片」 染金髮遭虧：渣男頭

「胡凱兒」小布（左起）、方文、浩澤、嘉恩、廷曜及樂手與粉絲大合照。Who Cares胡凱兒提供



Who Cares胡凱兒樂團日前在LEGACY TERA舉行「初來．橋」專場演唱會，共吸引逾4000名歌迷到場，團員們為演出打理新造型，嘉恩一頭新金髮被團員笑封「渣男頭」，鼓手小布更被方文突襲爆料「今天有戴髮片」，小布則表示是新鮮嘗試。

安可橋段宛如脫口秀笑點不斷，胡凱兒自曝前陣子專輯募資的周邊毛巾誤印成「Who Car」的烏龍，自嘲：「大家今天都是有房又有車的尊榮粉絲。」此外，他們這次的造型也煥然一新，嘉恩新染的金髮成為焦點，自虧：「染完之後好像有點謎之自信。」

團員也與粉絲分享一路以來的心境，方文回憶當年剛加入樂團時的混沌時期，「當時每天都醒來問自己：我真的可以嗎？我好像什麼都不確定」。也提到剛退伍、疫情爆發、準備踏入社會卻對未來沒有方向的那段日子，「我不知道自己的能力在哪裡，也不知道自己想成為什麼樣的人，但那時我遇見了團員、也遇見了歌迷，讓我重新看見自己的價值；在那段最不知道該往哪裡走的時候，你們讓我找到一點前進的方向」。

「胡凱兒」舉辦專場演唱會。Who Cares胡凱兒樂團提供

貝斯手廷曜則回憶從台中北上、從只有10名觀眾的場地一路唱到2000人的舞台，形容早期的日子每天都在想錢要怎麼湊、房租怎麼付，白天打工、晚上排練，身體累，心更累，但即使如此，他仍咬牙往前，因為總有人在黑暗時給他力量。

廷曜坦言：「有些日子真的很難熬，難到會懷疑自己是不是撐不下去了，可是你們的1句 『加油』或是一個訊息，都會突然把我拉回來。那種感覺就像有人在你快沉下去的時候，伸手把你撈住。」最後在〈惑者〉、〈假象〉全場大合唱聲中為演出劃下句點。

